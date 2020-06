Tecnibàsquet Artés, una iniciativa per substituir el Campus Rafa Martínez

? La cancel·lació del Campus Rafa Martínez va suposar, a part de la pèrdua de l'esdeveniment, una baixada d'ingressos per al CB Artés. L'entitat ho mirarà de pal·liar amb el Tecnibàsquet Artés, unes jornades de tècnica individual i lleure en dos torns, del 29 de juny al 3 de juliol i del 6 al 10 del mateix mes per nens i nenes nascuts entre el 2004 i el 2010. Per apuntar-s'hi, tecnibasquet@cbartes.net o trucar al 607 49 46 29 (Martín).