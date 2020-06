El Baxi podria anar darrere del base-escorta Makai Mason, de l'Alba

El base-escorta nord-americà amb passaport alemany Makai Mason podria ser un dels objectius del Baxi Manresa per a la temporada vinent, segons va informar ahir el periodista Òscar Herreros en el seu compte de Twitter. Mason juga a l'Alba Berlín, equip que prepara el veterà Aíto García Reneses. És un combo [combinació de director de joc i escorta] de 25 anys i d'1,85 metres, que es va estrenar la temporada passada al bàsquet europeu després del seu periple universitari i de no haver estat draftejat. Les seves mitjanes són de 3,9 punts en 7,5 minuts a la competició domèstica, en la qual no va intervenir en els dos primera partits que l'Alba està jugant de la fase final. A l'Eurolliga, en vint partits va fer deu minuts a la pista i 6,3 punts.



Cvetkovic, prop de l'Estudiantes

Per la seva banda, segons va informar dimarts a la nit el també periodista Chema de Lucas, el base serbi Aleksandar Cvetkovic té molt propera la seva tornada al Movistar Estudiantes. Cvetkovic, fitxat a mitja temporada passada pel Baxi, tenia un any més de contracte però, malgrat que no és oficial, hauria acordat amb els manresans la seva sortida amb destí al mateix lloc que el 2017.