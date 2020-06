El CE Manresa oferirà tecnificació durant les tardes

? Durant els mateixos dies en què el Campus Xavi sigui a Manresa, el club blanc-i-vermell oferirà una altra possibilitat a les tardes i vespres. Es tracta del CEM Training Experience 2020, amb el qual els preparadors de l'entitat faran entrenament específic als jugadors de camp, per demarcacions, i també als porters. El responsable de l'estructura tècnica, José Listán, explica que «fa temps que ho teníem pensat, i coincidirà de dies amb el Campus Xavi, tot i que no hi té res a veure. La situació derivada de la covid és dolenta, però el nostre entrenament és individualitzat, amb la qual cosa tots els protocols que s'han de seguir no ens afectaran gaire».

L'horari serà de sis de la tarda a nou del vespre de dilluns a divendres, també entre el 29 de juny i el 31 de juliol, i els preus van dels 55 euros per una setmana als 185 si s'hi va les cinc. Per a més informació cal trucar al número de telèfon 640 757 468 o bé escriure a tecnificaciocem@gmail.com.