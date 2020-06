El mètode Xavi serà a Manresa i Berga

El Nou Estadi del Congost de Manresa i el Municipal de Berga seran dues de les seus del nou format 2020 del Campus Xavi, les estades matinals que porten el nom de l'exjugador del Barça i actual entrenador de l'Al Sadd qatarià, que acamparan a les instal·lacions de les capitals del Bages i del Berguedà durant els últims dies de juny i tot el juliol.

La disgregació en diferents seus del campus ve derivada de la situació creada arran de la covid. Com explica el responsable de les jornades, l'exjugador del CE Manresa Christian Fernández, «sempre fèiem una sola estada amb pernoctació al Colell [a la comarca del Pla de l'Estany]. Però en aquesta ocasió pensàvem que no podríem fer-la arran de la situació creada per la covid-19. Per això vam pensar en altres iniciatives que, en aquest cas, eren les estades matinals en diferents llocs».



Acostar-se a casa dels nens

Així, els responsables del campus van començar a mirar d'on solien provenir els nens i nenes que cada any s'apuntaven a la cita i van contactar amb les ciutats i pobles en qüestió per poder-s'hi traslladar. «La idea ja no era fer-hi un campus com els de sempre, sinó només en horari matinal i seguint tots els protocols. Al final, per sort, els podrem fer tots dos, el del Colell i aquests».

Així, a part de Manresa i Berga, les altres seus del campus seran a Mataró, Castellar del Vallès, Cervelló, Santa Agnès de Malanyanes, Figueres, Balenyà i Altafulla. Fernández lamenta que «no hem pogut accedir a prop de la zona metropolitana de Barcelona i tampoc a camps de la província de Lleida», amb la qual cosa els interessats d'aquestes zones ho tindran més complicat.

Perquè el campus només serà als matins, i en cinc torns, un per setmana, entre el 29 de juny i el 31 de juliol. Va destinat a nens i nenes nascuts entre el 2004 i el 2014. Des del Centre d'Esports Manresa, el responsable de l'estructura tècnica del club, José Listán, explica que «per a nosaltres, a nivell de prestigi, és un plus que vingui el Campus Xavi a la nostra instal·lació. En principi, nosaltres no hi hem d'aportar res i s'ho munten tot ells, però en cas que necessitessin suport d'algun tècnic, els el podríem oferir».



Protocols complexos

Fernández també explica que és pràcticament impossible que Xavi Hernández faci acte de presència al campus. «Cal tenir en compte les seves obligacions i també que si anés a un i no anés als altres, o anés a un torn i no anés a tots cinc, seria un greuge per a la resta». Les nou seus, a cinc torns per cadascuna, suposarien 45 presències del jugador terrassenc al seu campus. De tota manera, el seu nom i el fet que els monitors transmetin els seus mètodes als joves jugadors sol ser el que més crida l'atenció.

Pel que fa als protocols, Fernández admet que «no seran fàcils. Hem de fer grups reduïts pel distanciament, tenir en compte l'ús de la mascareta quan no estiguin fent activitat física i necessitarem el suport del personal de les instal·lacions per anar desinfectant l'equipament i el material». Un altre maldecap «són les ràtios, ja que cada monitor només pot tenir un màxim de deu nens, un fet que ens obliga a incrementar el personal necessari».

Ahir, justament, es va obrir el període d'inscripció. Totes les dades es poden trobar al lloc web www.campusxavi.org. S'hi pot anar una sola setmana o més d'una. El preu és de 160 euros per una setmana i de 120 per cadascuna de més, i l'horari és de nou del matí a dues del migdia.