El Baxi fitxa l'estonià Joesaar el dia que anuncia la marxa de Pere Tomàs

El Baxi Manresa va confirmar ahir dues notícies de les quals es parlava des de feia dies i que afecten la seva posició d'ala alt, o sigui, de tres. Al migdia, va anunciar la marxa del seu capità, el jugador de Llucmajor Pere Tomàs, i a la tarda va informar que ocuparà el seu lloc l'estonià Janari Joesaar. Totes dues informacions ja havien estat apuntades per Regió7 dies enrere, arran d'informacions dels periodistes Óscar Herreros i Chema de Lucas.

Sobre el nouvingut, Joesaar, tal com va explicar aquest diari en l'edició de l'1 de juny passat, viurà una revàlida a l'ACB després de no haver pogut triomfar en la seva primera etapa, fa dues temporades, a l'Iberostar Tenerife. Contractat el febrer per tapar algunes baixes dels insulars, una contusió en un peu el va deixar fora de les convocatòries en alguns partits i, dels sis en què va actuar, només va demostrar la seva qualitat a la pista del Baskonia, on va anotar 16 punts.

De tota manera, és un jugador fort físicament, amb una gran actitud defensiva i molt desig per anar a buscar el rebot d'atac, que pot actuar en les posicions de dos i de tres, tot i que és en aquesta última en la qual es troba més a gust. Després d'abandonar les Canàries va tornar a casa, al Kalev, on va actuar a la passada VTB, lliga que aplega equips de l'antiga URSS, amb majoria de russos, i de Polònia. Compartirà posició amb Juanpi Vaulet i és el segon estonià de la història del club després del pas fugaç de Siim-Sander Vene, ara al Fuenlabrada, fa dos anys.



Adeu al capità

Abans, s'havia confirmat la marxa de Pere Tomàs, que tanca d'aquesta manera la seva segona etapa al Manresa, aquesta de dos anys, després d'una primera la temporada de l'últim descens, la 2016-17. Les dificultats econòmiques derivades de la pandèmia han provocat que el Baxi hagi preferit no assumir la fitxa de Tomàs, que tenia contracte, tal com va succeir amb Ryan Toolson. El balear, de 30 anys, té la intenció de buscar ara lloc en un conjunt de competició europea.