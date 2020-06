Carles Marco és el nou entrenador del Bàsquet Girona per jugar a LEB Or

L'exjugador i exentrenador auxiliar del Bàsquet Manresa Carles Marco va ser confirmat ahir com a nou entrenador del Bàsquet Girona per a la temporada que ve, en què el conjunt gironí actuarà a la lliga LEB Or. La vinculació és per a les dues properes temporades i Marco ja té experiència a la categoria, ja que va preparar tres temporades l'Oviedo Baloncesto i després va passar a preparar el Palència. El Girona, equip presidit per Marc Gasol, vol iniciar un projecte per retornar la ciutat a la lliga ACB pròximament.