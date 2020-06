El cel o l'infern en només cinc setmanes

L'arrencada de les lligues de Primera Divisió, la Santander, i de Segona, la SmartBank, durant aquests dies obre un període trepidant per a la gran majoria de conjunts de les dues categories. Són pocs els equips, i la majoria d'ells a la màxima divisió, que ho tenen més o menys tot fet. Hi ha molt en joc en les properes onze jornades, que s'enllestiran en només cinc setmanes i en condicions que res tenen a veure amb la normalitat.

Sense públic, almenys de moment, als estadis, i amb dos i tres partits per setmana, les diferents formacions hauran de fer un sobreesforç físic i mental per no deixar escapar els seus objectius. I en aquesta situació es troben els set futbolistes de la Catalunya Central que entren en joc. Els seus equips, o bé no han assegurat la categoria, o bé aspiren a millorar-la. Tots intentaran que, a partir del 19 de juliol, el futur no sigui pitjor que ara.



Intent de remuntada

Els tres jugadors de casa nostra de la Lliga Santander no tenen un panorama senzill, sobretot els dos de l'Espanyol. Els dos han actuat de lateral dret fins ara. L'olesà Víctor Gómez, encara amb fitxa del segon equip, va tenir molt protagonisme amb Pablo Machín a la banqueta. La defensa de cinc el projectava a l'atac. Ara, amb Abelardo a la banqueta i amb una defensa de quatre, li costa més entrar. Ho ha acostumat a fer al centre del camp, amb no tan camp per córrer.

Menys presència ha tingut Gonzalo Ávila, Pipa, que semblava que sortiria de l'equip tant a l'estiu, com a l'hivern. A la lliga, només dues estones. No es compta gaire amb ell, però les moltes rotacions que hauran de fer els equips el poden beneficiar.

L'Espanyol és cuer, a sis punts de la salvació, i a tres es troba un Leganés que va perdre els seus davanters, En Nesyri, que va anar al Sevilla, i Braithwaite, a Barça. El sallentí Aitor Ruibal els hauria pogut rellevar, però el tècnic, el mexicà Javier Aguirre, el fa jugar enganxat a la banda dreta i el bagenc, cedit pel Betis, s'ha convertit en titular. L'Espanyol rep avui l'Alabès a les dues de la tarda i els madrilenys, el Valladolid, a dos quarts de vuit del vespre.



Dos amunt i dos avall

És cap on miren els nostres quatre jugadors de Segona Divisió. El lateral manresà Ivan Martos, que va renovar durant el confinament per l'Almeria fins al 2024, aspira a pujar amb els andalusos, entrenats per Guti. Han estat en posicions d'ascens durant molts partits, però ara el Cadis els treu sis punts i el Saragossa, cinc.

A Girona, Jonathan Soriano és un revulsiu que no pot prendre el lloc al màxim golejador de la categoria, Cristhian Stuani, però que serà important per la seva veterania. Ha fet un gol a la lliga per a un equip que és a vuit punts de l'ascens directe i en té quatre de marge sobre el setè en zona de promoció d'ascens.

Els altres dos miren avall i justament es van enfrontar ahir. El porter Pol Freixanet es troba amb la titularitat d'un equip, el Fuenlabrada, que va arribar a liderar la lliga i que ara ha canviat el tècnic per evitar la caiguda. Abans de reiniciar la competició era a només quatre punts del descens. Idèntica situació, però diferent dinàmica viu el Tenerife , que havia guanyat tres dels últims cinc partits. A l'hivern hi va arribar, cedit per l'Espanyol, el també manresà Lluís López. Però no hi havia debutat ja que els altres centrals es trobaven consolidats amb el nou tècnic, Rubén Baraja. La victòria d'ahir del Fuenlabrada per 1-0, amb Freixanet jugant i Lluís López sense minuts, alleuja els madrilenys.



Altres protagonistes

A part dels jugadors, a Primera hi ha segons tècnics (Quique Álvarez al Vila-real), preparadors físics (el berguedà Pol Delgado al Leganés i el bagenc Juanjo Brau al Barça), porters que entrenen amb el primer equip (Toni Fuidias al Reial Madrid) i fins i tot descendents d'exfutbolistes, com el mig Edgar, fill del sallentí Lluís González al Betis. Tots afronten, a l'esprint, una marató de partits amb tot en joc.