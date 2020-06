Espanyol - Alavés: Els gols de Bernardo i Wu Lei donen una mica d'oxigen (2-0)

L'Espanyol ha signat una clara victòria (2-0), molt necesitada per als blanc i blaus, contra l'Alabès al RCDE Stadium amb dos gols del central cedit pel Girona, Bernardo, i Wu Lei, en un partit marcat per l'expulsió del porter Pacheco per unes mans fora de l'àrea al minut 19.

Els tres punts donen aire als pericos, últims a la classificació i que confien a remuntar en aquest tram decisiu. L'Alabès s'ha desfet després de la targeta vermella al porter i no ha xutat entre els tres pals en tot el partit. Els locals han signat un monòleg i han insistit a ampliar el marcador fins als compassos finals.

De moment l'Espanyol suma 23 punts i queda a tres de la permanència que marca un Celta que a les 5 de la tarda rep a casa el Vila-real.

2 - RCD Espanyol: Oier; Javi López, Bernat, Cabrera, Dídac; Melendo (Vargas, min.78), David López (Iturraspe, min.85), Marc Roca; Embarba (Darder, min.51), Calleri (Ferreyra, min.85) i Wu Lei (Raúl de Tomás, min.51).

0 - Alabès: Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia, Ely (Pina, min.55), Duarte; Camarasa (Borja Sainz, min.82), Fejsa (Luis Rioja, min.55), Martín, Edgar (Roberto, min.21); Aleix Vidal (Pere Pons, min.46) i Burke.

Gols: 1-0, min.45: Bernardo; 2-0, min.47: Wu Lei.

Àrbitre: González Fuertes (comitè asturià). Ha expulsat Pacheco (min.19). Ha amonestat Embarba (min.4), Wu Lei (min.26), Rioja (min.65) i Raúl de Tomás (min.73).