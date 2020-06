El CTT Valls de Torroella puja en el seu primer any de federat

L'equip sènior del CTT Valls de Torroella, que complia el seu primer any federat, ha pujat a Tercera Divisió A i ha confirmat la feina que està fent l'entitat des de l'inici de l'activitat, ja fa algunes temporades. L'equip, que anava primer en el moment de la suspensió de les competicions, es va basar en dues sòlides promeses, Ivan Garcia, de 16 anys, i Guillem Pich, de 15, que s'afegeixen a la formació composta per Ricard Jiménez, Pere Sensada i Pere Garcia, tots ells sota la direcció de l'entrenador Eduard Senyor. També ha destacat l'actuació de l'equip B, format pels també promeses Àlex Flores i Gil Méndez, de 12 anys, amb el reforç dels sèniors David Caro, Josep Puig, Mingo Rusca i Joan Gras, i que set nois de l'escola s'hagin federat per competir en les categories benjamí, infantil i juvenil individual de promeses.