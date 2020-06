L'Espanyol torna amb un triomf que permet somiar

L'Espanyol va començar de la millor manera possible en el seu retorn a la competició amb una victòria clara sobre l'Alabès que fa pensar que, amb deu jornades encara al davant, la salvació és possible. El partit, en què, a més, Abelardo va poder fer descansar jugadors a la segona part, es va decantar de la banda local després de la clara expulsió del porter Pacheco al minut 19. En una pilota llarga, va calcular malament i va caure amb l'esfèrica a fora de l'àrea amb els dos peus. Abans, els bascos van reclamar una possible vermella a Javi López en una falta a Edgar Méndez, quan aquest encarava l'àrea, que González Fuertes no va assenyalar.

L'Espanyol, aleshores, va iniciar un monòleg resolt en poca estona. Bernardo va treure partit de la pilota aturada, com tot l'any, per anotar l'1-0 en el descompte de la primera part. A l'inici de la segona, Wu Lei va aprofitar una passada d'Embarba per trencar el fora de joc marcat per Rodrigo Ely, encarar el porter suplent, l'exespa-nyolista Roberto, i superar-lo amb molta facilitat. La resta de l'enfrontament ja va sobrar.



Dos grans resultats

L'Espanyol, a més, va veure com dos dels màxims rivals per salvar la categoria van perdre el seus respectius partits a fora de casa. El Celta va caure derrotat al seu estadi de Balaídos contra el Vila-real (0-1) amb un gol de Manu Trigueros en el tram final. Per la seva banda, el Leganès també va cedir, en el seu cas a Butarque, per 1-2 contra el Valladolid. Enes Ünal va obrir el marcador per als visitants i Alcaraz va anotar el segon. El gol final d'Óscar Rodríguez, de penal, no va ser suficient.

A la lliga SmartBank, el Girona va tornar amb un empat (0-0) al camp de Las Palmas.