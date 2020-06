«Ara només marxaria a un gran d'Europa»

Després d'una temporada que va ser una muntanya russa i que va acabar interrompuda per la pandèmia, el preparador dels bagencs planifica una versió 2.0 de la seva tercera etapa al club amb l'obligació de fer canvis a la plantilla però amb la voluntat de mantenir fidelitat a l'estil

No hi ha hagut bàsquet, però ell no ha estat parat. Pedro Martínez, en l'impàs entre un exercici incomplet i un esdevenidor incert, analitza passat i futur al Baxi amb la idea clara de fer créixer un projecte que s'haurà d'adaptar a les necessitats.



Ha desconnectat de bàsquet durant tot aquest temps?

Doncs no, perquè hem tingut molta activitat amb altres entrenadors i he mirat molts partits de la temporada passada, analitzant més que veient, que tenia pendents de veure amb detall. He dedicat molt temps al bàsquet. Tampoc no hi havia gaires coses per fer.

De la temporada interrompuda que vam tenir l'any passat, pel que fa al Baxi, es pot fer un balanç general o caldria fer-lo per parts?

Per a mi la temporada va ser bona i ve molt condicionada pels esdeveniments negatius que ens van afectar, com lesions i decisions que no venien de la part esportiva. Hi havia jugadors que ja van començar lesionats, com Toolson, que va estar molts mesos aturat. La problemàtica amb el passaport de Jordan Davis també va incidir en la dinàmica de l'equip. Les lesions formen part del camí, però vam estar de pega. A més, eren llargues, que fan que el jugador tingui l'alta però s'hagi de posar en forma. Quan vam tenir una mica de salut i estàvem estabilitzats, vam estar bastant bé, fent un bon bàsquet i sent competitius. Llavors, el gener va haver-hi la passa de grip que va ser terrible i ens va tallar el ritme. Ens va fer caure d'una competició en què estàvem absolutament classificats. Des del punt de vista esportiu, l'eliminació es pot qualificar com un fracàs, però hi van incidir factors com aquests i que Cvetkovic no pogués jugar. Va ser una decepció. Per la resta, quan hem tingut salut els resultats han estat bons.

És bàsquet ficció, perquè no es podrà saber mai, però com creu que haurien acabat?

Crec que bé, que no haguéssim patit gaire, però és cert que Toolson feia partits que no jugava i era clau per a nosaltres. Tot i que semblava que estava a punt, no sabem com hauria estat la seva entrada a l'equip després de dos mesos fora. La situació i la dinàmica de treball eren bones i estàvem en una bona línia.

Haver quedat fora del torneig final de l'ACB per deu punts pot haver estat fins i tot positiu de cara al futur?

Hauria estat bo jugar aquesta competició perquè és una manera de millorar, i competint, millores. Pensant en els nostres jugadors joves, hauria estat positiu. Però per a mi, desgraciadament, la competició es va cancel·lar, es va suspendre. Ara es juga una altra competició, que està bé que es faci per entrar en una situació de certa normalitat i que torni el bàsquet, però és una altra competició. Per a mi, la lliga ACB 19-20 es va acabar des del moment que es decideix un altre sistema i no amb tots els equips. Jo hauria estat encantat de jugar-la, però entenc que com a club vam tancar la temporada i té la seva part positiva. Els estrangers han pogut marxar a casa, que hi estan millor que vivint lluny. Ara ja fa dues o tres setmanes que treballem amb els jugadors que s'han quedat aquí pensant en la seva millora i en el futur.

De cara al futur hi ha hagut canvis importants al club. El va sorprendre que no seguís Román Montañez, com a director esportiu, quan ho va saber?

Per a mi va ser una sorpresa.

Havien començat a treballar per a l'any vinent?

Sempre tens converses per saber què pensa cadascú, però no n'havíem tingut cap de seriosa i oficial perquè era aviat.

Durant l'any en què han treballat junts, com era la seva relació?

Bona, molt professional. El Román era una persona que intentava fer la seva feina el millor que podia i la meva relació professional amb ell ha estat molt bona.

En el seu lloc ha entrat Xevi Pujol. Li havia passat mai que algú que estava a les seves ordres passés a ser el seu cap?

Abans que res he de dir que treballem en equip. El Xevi no treballava sota les meves ordres, treballàvem junts.

Però era el seu entrenador ajudant...

Sí, però al final m'agrada que els ajudants tinguin molta incidència i amb ell tinc un feeling professional molt bol. No m'agrada pensar que ha treballat sota les meves ordres. Ara tinc la mateixa sensació, tot i que ell té unes responsabilitats diferents, però igual d'importants. Tant ho és l'entrenador ajudant, com l'entrenador, com el director tècnic. Per cert, sí que m'havia passat a Gran Canària, perquè en la meva primera etapa el meu ajudant era Himar Ojeda. En vaig sortir, i quan hi vaig tornar ell era el director tècnic. Vaig viure aquest procés i va anar molt bé.

Quines són les principals virtuts de Xevi Pujol?

És una persona molt vàlida al club i en el món del bàsquet en el que faci. És molt treballador i perseverant, i té una visió sensata i freda de la situació. Com a entrenador, al principi, li faltava experiència, i com a director tècnic també n'hi faltarà, però per a mi això és secundari al costat de la mentalitat, el caràcter, la capacitat de treball i la d'esforçar-se. Estic convençut que pel seu caràcter està plenament capacitat per fer la feina que el club li encomani.

Ell va dir que el renovaria per a tota la vida. Podem dir, com a mínim, que vostè es quedarà a Manresa durant l'any de contracte que encara té?

Vaig firmar dos anys l'estiu passat i la idea ha estat complir-los. No hi ha hagut res que hagi anat malament per pensar que l'etapa s'ha d'acabar. Sí que és cert que vaig transmetre al president que tinc la il·lusió i l'ambició, si es dona la possibilitat, d'entrenar un equip top de l'Eurolliga. Vam deixar oberta aquesta possibilitat i li ho agraeixo, tot i que crec que és difícil que passi. Evidentment, haurien de pagar una quantitat i seria positiu per a tothom.

O sigui, que si no ve un gran d'Europa, no marxarà aquest any?

Exacte. Però no tinc l'objectiu, la necessitat, ni el neguit que això passi. Quan vaig venir l'any passat vaig rebutjar ofertes que doblaven econòmicament el que m'oferia el Manresa. Aquest estiu hi ha hagut opcions superiors al que guanyo i no han estat valorades perquè estic bé aquí i només marxaria a un equip que esportivament fos un dels top. Però això és improbable, molt complicat perquè no crec que sigui un objectiu d'aquests clubs. No hi penso. Fa setmanes que penso com fer el millor equip possible i estant molt tranquil. En general intento no estar entrenant el Manresa pensant que seria bo ser a un altre lloc, sinó fer-ho sense trobar res a faltar i subratllant tot el bo que tinc aquí, que és molt. Em paguen molt bé i tinc un grup de jugadors amb bona mentalitat i que volen millorar, i en un club seriós i professional que pretén competir al màxim a l'ACB. Això és motivador i en tinc prou, perquè és molt.

Ja hi comptava amb baixes com les de Pere Tomàs i Toolson pel tema econòmic?

I Kravish. I alguns més els propers dies, com Cvetkovic i algun altre. Moltes d'aquestes decisions neixen de la necessitat econòmica del club. Som conscients de les limitacions i ara intentem equilibrar el que tenim amb el que podem fitxar per fer un equip competitiu.

En canvi, han mantingut puntals com Dani Pérez i Eulis Báez...

L'Eulis tenia contracte.

També en tenien els altres i han marxat.

No era la mateixa situació. Kravish acabava, i sobre els altres tres, el club tenia opcions que es podien executar o no. En el cas de l'Eulis s'ha retocat el contracte amb un nou plantejament. Pel que fa als tres jugadors anteriors, es va valorar la situació i es va arribar a la conclusió que eren difícils econòmicament.

En tot cas, que segueixin Dani i Eulis deu ser positiu.

Sí, i tant! Volem mantenir una base d'aquesta temporada. Que segueixin Eulis, Dani i d'altres com Vaulet i Guillem Jou ens dona molta tranquil·litat de donar continuïtat per a aquests jugadors.

Hi ha fitxatges confirmats. Eatherton és un jugador baix [2,06 metres] per jugar de cinc a l'ACB?

És que els centímetres valen molts diners. Ja ens passava amb Kravish. Si fossin vuit o deu centímetres més alts, amb les mateixes virtuts, serien dels millors a Europa. Kravish ens va donar molt i esperem que, tot i la limitació d'alçada, Eatherton ens doni com a mínim el mateix, que estaria molt bé.

Què li va agradar de Sajus, dels partits en què s'hi van enfrontar amb el Lietkabelis, per fitxar-lo?

Haver jugat contra ell ens va permetre posar-lo al radar. És jove. Per a ell és una oportunitat molt gran per demostrar el seu nivell en una lliga més gran, i pensem que ens pot ajudar. No creiem que sigui diferencial, però que si té un bon creixement, serà una bona aposta.

També han fitxat Joesaar per jugar de tres al costat de Vaulet. Pretenen tenir coberta aquesta posició amb molt físic, amb aquestes dues peces?

Sí, tot i que ja se sap que avui en dia el tema de les posicions queda més difuminat. Els bons jugadors poden jugar en diverses. Ell, a part d'una petita aportació a Tenerife, mai no ha tingut l'oportunitat de jugar en una gran lliga. És el mateix cas que amb Sajus, jugadors joves amb coses per demostrar. L'any passat ens va sortir molt bé amb algun fitxatge com Vaulet i Magarity. Nosaltres els donem les eines per demostrar el seu nivell.

No hi ha massa gent, en la posició de cinc, entre Eatherton, Sajus, Sakho i Sima?

Sí, en tenim molta i no tots s'hi podran quedar.

Per tant, és possible que Sakho o Sima surtin?

Possible no, és segur. Encara estem en el procés de parlar amb ells i de trobar la millor sortida per a tothom, perquè tenen contracte i volem que als que surtin els quedi una bona situació esportiva i puguin seguir la seva carrera a un altre lloc.

Tindran un nou equip vinculat, el CB Artés. Com els pot ajudar en el seu funcionament?

Sobretot beneficia els nois, que estaran més controlats, més a prop, i que si han d'entrenar amb nosaltres ho tindran més fàcil. Amb l'Artés hi ha hagut una molt bona entesa per fer feina conjunta i estem contents que alguns dels nostres jugadors joves puguin estar en dinàmica del primer equip però jugant en una categoria exigent per a ells com la lliga EBA.

L'any passat va començar amb molts punts al perímetre, amb Ferrari, Davis i Toolson, i van anar caient un a un. Els fan falta anotadors en les posicions exteriors?

Volem fer el millor equip possible i necessitem de tot. Els jugadors que falten per fitxar han de tenir punts però també defensa i molt bona mentalitat per treballar, progressar i ser millors a final de temporada.

Xevi Pujol va parlar que havien trobat a faltar tiradors.

Busquem els millors jugadors possibles. No es tracta de buscar especialistes o d'eliminar jugadors bons en intangibles per trobar gent que pugui tirar de fora.

També es va parlar de renovar Mitrovic. Com està el tema?

Impossible. No va ser possible arribar a un acord econòmic amb ell, tot i que ho vam intentar.

Magarity té contracte. Aquest sí que segueix?

Sí, comptem amb ell.

La temporada que ve hi podria haver una lliga de vint equips amb la qual els conjunts d'ACB actuals estan en contra. La veu viable?

Aquesta seria una pregunta més per a directius. Ho veig difícil. Donant una ullada global, els equips que juguen competició europea ja tenen un calendari prou atapeït per encabir-hi una lliga regular més llarga. Però m'adaptaré al sistema de competició que es decideixi.

Una sortida seria un canvi de format, com ja va viure fa dècades amb els grups parell i senar?

No ho sé, m'adapto al que decideixin, però m'agrada el sistema de tots contra tots perquè crec que és el més just. Però si els nostres directius decideixen alguna altra cosa, m'hi adaptaré i criticar-ho prèviament no té gaire sentit, i menys per part d'un entrenador.

Si n'hi ha vint i en baixen quatre de cop, això sí que pot afectar...

A mi em sembla una mica exagerat que en baixin quatre, em sembla molts. Però si al final hi ha això, intentarem no ser un d'aquests quatre, i si som divuit, pensar que no serem un dels dos últims.

El pitjor és no saber quan començarà tot?

No és un problema important ara, perquè encara queda lluny i donem per fet que començarem aviat. El fet que no hi hagi competicions de seleccions em sembla que provocarà que l'ACB s'iniciï abans. Ara no és un problema greu. Quan ens ho diguin, farem el plantejament de pretemporada.

Per a tothom és un inconvenient que no hi hagi públic, però a Manresa segurament és un dels llocs on es notaria més. Té l'esperança de començar la lliga amb públic a la graderia?

Sí. És més, això sí que seria un problema per a nosaltres especialment. A Manresa no podem jugar a bàsquet sense el nostre públic. Així de clar. Entenc que, en l'aspecte sanitari, la cosa va prou bé perquè l'octubre o a final de setembre l'escenari sigui diferent del d'ara. Per al Bàsquet Manresa seria una tragèdia jugar sense públic. Ho puc dir més alt, però no més clar. El necessitem i hem de jugar amb ells perquè sense ells no som prou competitius. Potser altres clubs no ho tenen tan clar, però nosaltres volem jugar amb els nostres aficionats.

Ja venia avisat d'altres temporades, però l'ha sorprès l'ambient del Congost d'aquest any passat?

La paraula no és sorprès: s'ha confirmat. Tenim una afició molt bona. La Grada d'Animació dona un caliu i un ambient sensacional i és molt motivador per a nosaltres formar part d'aquesta història. Fa que els jugadors estiguin a gust. Això no et garanteix guanyar, perquè hem guanyat i hem perdut, però ens fa sentir a tots involucrats, i quan ara parlem amb jugadors perquè vinguin, els recalquem que tenim una afició que els fa estar a gust. És com un punt perquè el posin a la presa de decisions i penso que molts ho valoren com un fet positiu.

En l'àmbit global, el bàsquet sortirà canviat d'aquesta crisi sanitària?

Vull pensar en positiu i crec que tornarem a una situació de normalitat i que com a societat ho superarem. En un àmbit més reduït, pel que fa al bàsquet, també crec que tirarem endavant.