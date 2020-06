L'organització de la clàssica Baja Aragón n'anuncia la suspensió definitiva

Una de les proves clàssiques del motor de cada mes de juliol, la Baja Aragón, no tindrà lloc aquest 2020. L'organització n'ha anunciat la suspensió actual per «l'actual incertesa de cara a organitzar esdeveniments esportius de primer nivell amb gran afluència de participants i públic» en general.

La decisió ha estat consensuada amb les federacions espanyoles d'automobilisme i motociclisme, les internacionals i els organismes polítics competents. De tota manera, s'està treballant amb la conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme d'Aragó per garantir la celebració de la prova a Terol durant els tres propers anys.