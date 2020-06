Les piscines de Manresa han reobert avui gràcies a la fase 3 però amb algunes limitacions

Tres mesos i dos dies després d'haver tancat les portes a causa de la pandèmia de covid-19, el Complex Esportiu de les Piscines Municipals de Manresa hja tornat a obrir avui dilluns, aprofitant el primer dia en què la Catalunya Central es troba en fase 3 de desescalada. Ho ha fet amb les mesures adequades que s'han anat preparant les últimes setmanes. Entre aquestes hi ha la creació d'una aplicació mòbil amb la qual, a part de poder reservar lloc, també es podrà obtenir una targeta virtual que proporciona accés a l'aparcament i a l'interior de la instal·lació. Les persones que no disposin de tots aquests dispositius electrònics, caldrà que facin les reserves i la resta de gestions necessàries trucant el telèfon de les piscines, 93 874 47 50, o bé presencialment.

Quatre tipus de mesures

Així, les mesures preventives es poden dividir en quatre grups. Hi haurà una reducció de la capacitat per a les activitats dirigides o per a l'accés. A les piscines interiors, la reserva serà per carrils i a l'exterior, per a ús recreatiu, també hi haurà limitació de persones que hi puguin entrar.

El control d'accés serà amb un codi QR per evitar el contacte amb les màquines de registre. També caldrà desinfectar el calçat i es prendrà la temperatura a tothom. En tota la instal·lació, hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic per a les mans i hi haurà estacions de desinfecció a la sala de fitness i a les activitats dirigides per netejar aparells i material. Finalment, s'ha intensificat la neteja de les instal·lacions i el control de les piscines s'ha apujat a les franges altes de la normativa, és a dir, amb més clor, però sempre dins dels límits permesos.

Vestidors oberts

Una de les prioritats dels gestors de les instal·lacions és que, un cop s'hagi acabat l'activitat reservada, s'abandoni la instal·lació, i no es podran utilitzar els espais comuns com zones d'espera. En canvi, els vestidors sí que estaran oberts, tot i que al seu interior caldrà mantenir les mesures de seguretat generals per a tothom, com ara que no hi hagi un excés de persones al mateix temps i que hi hagi distanciament físic. De moment, les úniques zones tancades seran la piscina de relax, el servei de raigs UVA i la zona de wellness, fins a nou avís.

Dos nous espais

El tancament del Complex Esportiu de les Piscines Municipals de Manresa va coincidir amb el final de les obres d'un nou espai que s'estava preparant. Amb aquesta operació, s'amplia la sala de fitness en trenta metres quadrats, la qual cosa també serà eficient a l'hora de mantenir la distància entre els usuaris i, possiblement, d'encabir-ne més dels que hi podrien haver entrat abans.

D'una banda, hi haurà un nou espai funcional on els abonats podran entrenar-se amb l'última generació de materials de preparació, com TRX, sacs, ketlebells, battle rope i calaixos de pliometria. Així, s'aporta més diversitat als entrenaments, es permet millorar la força i la resistència, a part de la coordinació, alhora que s'amplia la flexibilitat. Tot seguirà amb el control dels tècnics especialitzats en el seu ús. D'altra banda, també hi haurà un nou espai per fer estiraments, amb una zona d'espatlleres, màrfegues i rollers.