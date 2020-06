El Barça rep el Leganés al Camp Nou, on no es jugava des del 7 de març passat

El líder Barcelona (61 punts) i el Leganés (23), que comparteix l'última plaça amb l'Espanyol, es mesuraran avui (22 h) en un desigual duel que suposarà el retorn del futbol al Camp Nou, on el quadre de Javier Aguirre assegura que acudeix sense complexos. L'equip de Quique Setién, a qui s'estava fent molt llarga la temporada abans de l'aturada per la covid-19, ha recarregat energies en aquest temps i va oferir, dissabte a Mallorca, una de les millors versions del curs (0-4).

És el Barça un equip amb més recursos (la recuperació de Luis Suárez) i, sobretot, amb més gasolina, com es va veure a Palma. Els blaugrana, als quals costava molt sumar punts com a visitants abans de l'aturada, es van avançar en el minut 1 a Son Moix i no van patir gens. I en el retorn al Camp Nou, on el Barça no juga des del 7 de març (1-0 davant la Reial Societat), els barcelonistes són superfavorits per anar descomptant jornades com a líders.



Després, Sevilla

De totes maneres serà una setmana complicada, perquè al partit d'aquest dimarts s'hi sumarà el que jugarà divendres davant el Sevilla a domicili, en un dels grans enfrontaments que tenen pendents els blaugrana. Davant el Leganés, Setién plantejarà una sèrie de canvis. Alguns d'obligats per sanció i d'altres perquè podria donar descans a algun dels seus titularíssims davant el carregat calendari que s'acosta. Serà baixa Jordi Alba, per acumulació d'amonestacions, i tot apunta que Junior Firpo serà el seu substitut, encara que hi ha la possibilitat que Semedo o Sergi Roberto canviïn de banda i juguin per l'es-querra. A l'eix de la defensa, el francès Clement Lenglet ja està disponible després del partit de sanció i té tots els números per acompanyar Gerard Piqué.

Si el tècnic blaugrana pensa en el Sevilla, pot donar descans a Busquets en la posició de migcampista. En aquest sentit el xilè Arturo Vidal, que va ser dels millors a Mallorca, el brasiler Arthur i el croat Ivan Rakitic, que va jugar contra els illencs el seu partit 300, es disputarien les altres dues places al mig del camp.

A la davantera, l'únic que no va estar a bon nivell en el retorn va ser el francès Antoine Griezmann. Contra el Leganés, l'argentí Leo Messi és segur, mentre que el danès Martin Braithwaite, que va estrenar el seu compte golejador a Mallorca, podria tornar a tenir una oportunitat. L'uruguaià Luis Suárez, que va jugar mitja hora a Palma després de cinc mesos absent per lesió, podria anar entrant a poc a poc en l'equip, com també Ansu Fati. El Leganés visita el Camp Nou amb l'objectiu de donar la sorpresa.

També avui juga l'Espanyol, ho farà al camp d'un dels equip revelació, el Getafe, a les 19.30 h.