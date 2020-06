El CE Manresa apuntala la porteria amb Marc Vito, el segon porter de l'Olot

Molt poques similituds tindrà la nova plantilla del CE Manresa amb relació al grup de jugadors que aquesta temporada passada han mantingut la Tercera Divisió de forma més que brillant, ocupant un lloc a la zona mitjana. El club va anunciar ahir un dels inquilins per a la porteria: l'egarenc Marc Vito, porter suplent de l'Olot a Segona B aquest curs.



Vito va tancar la seva etapa de futbol base a la Damm; posteriorment el va fitxar el Badalona i ha estat en diferents etapes al Còrdova, i també a l'Extremadura i el Peralada. Parlen d'ell com d'un porter amb una gran seguretat sota els pals, d'un bon joc aeri i amb els peus. Fins i tot el porter que ha defensat la porteria manresana les darreres temporades, Pol Busquets, ha lloat el fixatge.



Fins ara, el CE Manresa ja ha fet catorze incorporacions:Nil Pradas (Igualada), Xavi Toldrà (Almacelles), Franco Nantez (Igualada), Jordi de Sande (Martorell), Aleix Díaz (Manlleu), Álex Sánchez (Viladecans), Eloi Pena (Vilassar), Xavi Pujó (juvenil del CE Manresa), Àlex Iglesias (encara juvenil), Toni Sureda (Vic), Juan Pablo Amantini (Vilafranca) i Juli Serrano (Vilafranca). Continuen de l'any passat Sergi Solernou, Marc Cuello, Moha Djitte, Izan Checa, Joan Castanyer i Òscar Pulido, l'altre porter, tot i que encara no ha estat comunicat de forma oficial.

El davanter Noah, pretès



Dels jugadors renovats, Sergi Solernou està esperant passar pel quiròfan per una fissura que es va fer al peu corrent. La resta de jugadors que formaven l'equip la campanya passada són baixa. La darrera destinació que s'ha sabut d'un d'un d'ells és la de Fran Orellana, que jugarà amb el Castell-defels, també a Tercera Divisió. Altres destinacions conegudes són les d'Albert Alavedra i Jonny Vinasco (Cerdanyola), Bernat Benito i Miguel Ángel Luque (Igualada), Walter Fernández i David Sánchez Ruano (Mollet) i Horty Nathanael Mioko (Llagostera B).



Un dels jugadors que podrien arrodonir la plantilla del CE Manresa és el davanter Noah Baffoe, un jugador molt estimat pels aficionats blanc-i-vermells que aquesta temporada ha jugat al Girona B, equip primer classificat, amb molta diferència, al grup 1 de Primera Catalana. Sembla que les negociacions estan molt avançades per certificar la que seria la seva tercera etapa al CE Manresa.



L'actualitat del club manresà també passa per la convocatòria de l'assemblea en la qual s'ha de fixar el calendari electoral per part de la gestora, una junta que ha anunciat en diferents ocasions el seu interès a presentar una candidatura, si no tots els membres, sí una majoria. Un cop l'Ajuntament de Manresa ha obert la instal·lació del Nou Congost en la desescalada, sembla propera aquesta reunió amb els associats.