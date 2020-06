L'Ajuntament de Manresa reobre els camps de vòlei platja i rugbi del Congost

AM

Camp de rugbi a la zona esportiva del Congost AM

L'Ajuntament de Manresa va reobrir dilluns els camps de vòlei platja i rugbi de la zona esportiva del Congost. S'han dissenyat franges horàries i s'ha decretat un aforament limitat per tal d'evitar aglomeracions.

Prèviament a l'obertura de les instal·lacions, s'ha portat a terme la neteja i desinfecció dels espais comuns, així com dels elements que poden estar en contacte amb els usuaris. Un cop obrin portes, la neteja i desinfecció es farà al final de cada torn i al finalitzar la jornada. Totes les instal·lacions disposaran de gel desinfectant per tal que cada usuari es netegi les mans sempre que sigui necessari i, com a mínim, a l'entrada i sortida de l'equipament.

Rugbi

En podran fer ús els esportistes federats i els esportistes, tècnics i directius del Club Rugby Manresa. Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de dos metres entre esportista i entrenador.

L'horari d'obertura per fer les sessions d'entrenament serà de 18 a 22 h, de dilluns a divendres, en tres torns: de 18 a 19.30 h i de 19 a 21 h i de 21 a 22 h. L'aforament màxim per cada franja horària serà de 30 persones.

Per fer-ne ús, cal haver demanat cita prèvia a l'adreça electrònica rugbymanresa@gmail.como al telèfon 657 275 610. L'entrada es farà a través de l'accés principal al camp (porta gran) i la sortida per la porta petita (que dona accés a la grada).

Vòlei platja

En podran fer ús els esportistes federats i els esportistes, tècnics i directius de l'Associació Esportiva Vòlei Manresa. Els entrenaments es faran sense contacte físic, sota la modalitat 2x2, mantenint la distància de dos metres entre esportista i entrenador.

L'horari d'obertura per fer les sessions d'entrenament serà de 16.30 a 21.30 h, de dilluns a divendres, en tres torns: de 16.45 a 18 h; de 18.15 a 19.15 h; de 19.45 a 21.15 h. L'aforament màxim per cada franja horària serà de 30 persones (10 per camp).

Per fer-ne ús, cal haver demanat cita prèvia a través del web de l'Associació Esportiva Vòlei Manresa. L'entrada es farà a través de l'accés principal situat davant del camp de beisbol i la sortida es farà esglaonada per un costat del camp.

Altres equipaments esportius municipals en marxa

De mica en mica, els equipaments esportius municipals tornen a oferir activitat. Recordem que dilluns 8 de juny ja es va obrir el pavelló del Complex del Vell Congost, el pavelló del Pujolet i el camp de beisbol dimecres 10 de juny ho va fer l'estadi de futbol del Congost. Uns dies abans ja s'havia reobert l'Estadi Municipal d'Atletisme (26 de maig) i el camp de futbol de la Mion i l'Espai de Gimnàstica Artística Andreu Vivó (1 de juny).

En totes les instal·lacions esportives s'han dissenyat franges horàries i s'ha decretat un aforament limitat per tal d'evitar aglomeracions. De moment, s'han obert només per a esportistes federats i per esportistes, socis i directius dels respectius clubs i entitats que tenen atorgades les llicències d'ús, que hauran de demanar cita prèvia.