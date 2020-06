El Barça imposa la lògica davant el cuer

El Barça manté la seva llarga imbatibilitat al Camp Nou a la lliga. No hi perd des del novembre del 2018 amb un total de 27 partits (25 triomfs i 2 empats). I és que els blaugrana es van imposar anit al Leganés en el retorn al seu estadi després de més de tres mesos (7 de març contra la Reial Societat) per culpa de la crisi del coronavirus. Els de Quique Setién mantenen el lideratge. L'equip que dirigeix Javier Aguirre, amb la derrota d'ahir ja és cuer de la competició, superat per l'Espanyol, que va puntuar a Getafe empatant a zero.

El partit, a porta tancada, va començar amb un minut de silenci en record de les víctimes de la covid-19, com es fa en tots els partits de la represa de la lliga. El Barça va fer algunes rotacions en l'equip amb relació a l'onze inicial que va presentar dissabte a Palma de Mallorca i pensant en el duel de divendres a Sevilla. En el Leganés, el davanter sallentí Aitor Ruibal va sortir com a titular de fals carriler per la banda dreta.

Com era previsible, el Barça va sortir dominador. Tot i això, les primeres ocasions clares les va tenir el conjunt madrileny. En una bona acció de contracop, al minut 11, Lenglet va evitar el gol desviant sota pals una rematada de Guerrero després que el seu company Eraso no aprofités un contra u amb Stegen. Dos minuts després, de nou Guerrero va poder marcar, però el seu llançament va topar amb el pal i va anar a fora.

El Barça tenia llargues possessions, però també dificultats per crear perill davant un Leganés ben plantat tàcticament i diluint un joc ofensiu local molt estàtic i previsible. Gairebé a la mitja hora de joc, cop de cap de Griezmann des del cor de l'àrea que va anar a fora per ben poc. A mesura que avançava el temps, el Leganés es va anar tirant enrere pel desgast dels seus jugadors en el treball defensiu. Això ho va aprofitar el Barça per avançar-se en el marcador abans del descans amb un gol d'Ansu Fati al minut 42, en la que seria la primera rematada dels blaugrana entre els tres pals. Va rebre Ansu Fati a la frontal de l'àrea i va batre el porter Cuéllar amb un xut creuat.

A la represa, Messi ho va provar de falta directe, però no va poder sorprendre Cuéllar amb un llançament tou (min 51). Al minut 64 va ser anul·lat per un mil·limètric fora de joc de Semedo el segon gol anotat per Griezmann. La decisió del VAR va semblar donar vida al Leganés, però Leo Messi es va encarregar de trencar definitivament el partit. Al minut 67, el davanter argentí va treure's de la màniga una bona acció individual i dins de l'àrea va ser travat per un defensor visitant. Messi va encarregar-se de convertir el penal. Amb el 2 a 0 van anar passant els minuts amb el Barça sentint-se vencedor i un Leganés que no es donava per vençut però sense encert.



El Bayern de Munic, campió

Un gol de Robert Lewandowski al camp del Werder Bremen (0-1) va donar la vuitena Bundesliga seguida al Bayern de Munic quan encara queden dues jornades per finalitzar la lliga alemanya.