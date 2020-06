L'Ajuntament de Manresa reobre els camps de vòlei platja i rugbi del Congost

L'Ajuntament de Manresa ha reobert els camps de vòlei platja i rugbi de la zona esportiva del Congost. En aquest sentit, s'han dissenyat franges horàries i s'ha decretat una capacitat limitada per tal d'evitar aglomeracions.

Del camp de rugbi en podran fer ús els esportistes federats del Club Rugby Manresa. Els entrenaments es faran sense contacte físic i de forma individual, mantenint la distància de dos metres entre esportista i entrenador. En cada franja horària, la capacitat serà de 30 persones.

Pel que fa al vòlei platja, l'espai serà per als esportistes de l'Associació Esportiva Vòlei Manresa. Les sessions preparatòries es faran sota la modalitat de 2x2. L'horari d'obertura per fer les sessions d'entrenament serà de les 16.30 a les 21.30 h, de dilluns a divendres. La capacitat màxima per cada franja horària serà de 30 persones (10 per camp). Per fer-ne ús, cal haver demanat cita prèvia a través del web de l'Associació Esportiva Vòlei Manresa.