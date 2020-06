La UEFA confirma una fase final de la Champions en una sola seu, a Lisboa

La UEFA va confirmar avui dimecres el format definitiu de la Champions d'aquesta temporada. Els partits pendents dels vuitens de final es jugaran, en principi, en els estadis inicialment previstos, però a porta tancada, entre ells al Camp Nou, escenari del Barça-Nàpols (la UEFA ho ha de confirmar abans del 10 de juliol). Cal recordar que a l'anava, els blaugrana van empar a un gol a Itàlia. També estan pendents de disputar-se el Manchester City-Madrid, el Banyern-Chelsea i el Juventus-Lió: si no poden disputar-se en els escenaris previstos, els partits es traslladaran a Portugal (a Porto o Guimaraes).

Els quarts de final es jugaran a partit únic, ja a Lisboa, en els estadis José Alvalade i Da Luz. Seran vuit partits entre el dimecres 12 d'agost i el dissabte 15 d'agost.

Les semifinals, també a un sol partit, es disputaran el dimarts 18 d'agost i el dimecres 19, deixant la final pel diumenge 23 d'agost a l'estadi de Da Luz de Lisboa, el camp del Benfica.

Aquest format, va dir el president de la UEFA Aleksander Ceferin, que seria espectacular, però que no es contempla de cara al futur, que havia estat forçat per laCovid-19. Per la seva banda, la Supercopa d'Europa ­-que enfrontarà el campió de la Champions amb el de l'Europa League­- es disputaria a Budapest el dijous 24 de setembre. Pel que fa a la fase de grups de la propera edició de la Lliga de Campions, aquesta té previst el seu inici el dia 20 d'octubre.

L'Europa League també canvia de format: els vuit equips classificats per als quarts de final es disputaran el títol en quatre ciutats alemanyes, encara que abans hauran de completar els vuitens de final, entre ells el Sevilla-Roma i l'Inter-Getafe. En ambdós casos no es va arribar a jugar ni el partit d'anada. La final d'aquesta competició està programada pel dia 21 d'agost a Colònia.

La UEFA, a més, va confirmar també ahir que la Champions femenina es resoldrà amb un guió similar, una final a vuit que es desenvoluparà a Bilbao i Sant Sebastià: els quarts de final es disputaran els dies 21 i 22 d'agost, mentre que les semifinals tindran lloc el 26. La final està prevista per al 30 d'agost a Sant Sebastià.