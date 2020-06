Juan Carlos Unzué anuncia que té ELA

L'exporter Juan Carlos Unzué, membre del cos tècnic del Barcelona en diverses etapes i exentrenador del Numància, Celta i Girona, ha anunciat avui dijous que té esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Unzué, de 53 anys, ha convocat els mitjans a l'Auditori 1899 del Camp Nou per explicar que pateix aquesta malaltia neurodegenerativa. "Us he convocat aquí a tots els mitjans de comunicació perquè vull fer públic el meu actual estat de salut i és que, el passat mes de febrer, la doctora Povedano va confirmar el diagnòstic que l'estiu passat ja m'havia donat el doctor Rojas (tots dos presents a la sala) a l'Hospital de Sant Pau. Pateixo esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda com ELA", ha dit.

Unzué ha revelat que li van diagnosticar la malaltia durant la passada pretemporada, quan iniciava una nova etapa com a entrenador del Girona.

"El doctor Rojas va ser qui em va animar a què no deixés d'entrenar i seguís endavant", recorda l'exfutbolista navarrès, que quatre mesos després era destituït pels mals resultats de l'equip i, a partir de llavors, va decidir "prioritzar" la seva salut i allunyar-se definitivament de les banquetes.

"En el meu cas, l'ELA m'està afectant a les extremitats: braços, mans i cames de forma asimètrica", ha precisat Unzué, que ha explicat que actualment el seu peu dret "ha perdut una mica de força".

A l'acte han assistit el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, l'actual entrenador del primer equip, Quique Setién, i quatre jugadors de la primera plantilla: Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto i Jordi Alba.

També l'excapità Carles Puyol i l'actual seleccionador espanyol, Luis Enrique Martínez, de qui va ser el seu segon al Barça i amb el qual l'uneix una estreta relació personal.

Acompanyat per tot ells, Unzué s'ha mostrat molt animat en tot moment, tot i el dur tràngol pel qual li està tocant passar: "Us puc assegurar que ho porto bé, que estic fort mentalment per conviure amb aquesta difícil malaltia i que em sento un autèntic privilegiat pel que la vida m'ha donat fins ara".

També, ha seguit l'extècnic, "em sento afortunat per tot el que puc fer en aquest moment respecte a l'ELA i altres malalties semblants, que són invisibles, però apareixen i hi són".

Donar visibilitat a aquesta malaltia a Espanya, que segons ha revelat compta amb uns 4.000 afectats, és la raó fonamental que ha portat Unzué a anunciar-ho en una roda de premsa.

"El meu objectiu ja no serà entrenar un equip. La meva etapa com a entrenador s'ha acabat. Ara, signaré per un equip modest però molt compromès, i tindré molts companys i companyes. Un equip amb molt moviment al mercat de fitxatges perquè, malauradament, cada dia signem a tres cares noves i perdem a tres companys a causa de l'ELA ", ha afirmat.

Aquest equip no és un altre que la Fundació Luzón, amb la qual treballarà conjuntament per recaptar fons "que ajudin a la investigació i a trobar un tractament per a aquesta malaltia" de la qual ha recordat que "actualment no té cura".

"Ajudarem a millorar la qualitat de vida d'aquests companys d'equip", ha subratllat Unzué, que ha dit haver après de molts d'ells en aquests últims mesos, com per exemple del periodista Carlos Matallanas.

"Ja fa sis anys diagnosticat amb ELA i té un bloc magnífic que escriu a través de les seves pupil·les i una pantalla. Aquesta és la seva manera de ser un referent", ha destacat l'exfutbolista, que de l'esclerosi lateral amiotròfica ha extret una primer gran lliçó.

"És la gran capacitat que els éssers humans tenim per adaptar-nos i superar aquestes situacions. Estant en contacte amb altres malalts, m'ha cridat l'atenció les moltíssimes ganes que tenen de seguir vivint i gaudint, tot i les grans dificultats. Perquè la vida val la pena fins i tot quan sembla que les coses s'estan esfondrant", ha sentenciat.