L'al·legat de Pep Guardiola contra el racisme: «Em fa vergonya el que han fet els blancs als negres durant 400 anys»

El santpedorenc Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City i extècnic del FC Barcelona, va aprofitar la represa de la Premier League i la roda de premsa posterior a la victòria del seu equip per 3-0 davant l'Arsenal per enviar un missatge al món condemnant el racisme i sumant-se a la campanya 'Black lives matter'.

"Estic avergonyit per tot el que les persones blanques han fet a les persones negres", va afirmar Guardiola davant els mitjans de comunicació, destacant que "tots els gestos són positius, però han d'anar acompanyats de fets", ja que "això [els atacs racistes i els abusos policials] no es resoldrà en uns dies" Per això, va afegir "tot el que puguem fer per conscienciar que aquesta situació no és acceptable serà positiu".

"Els blancs haurien de demanar perdó per la forma en què hem tractat els negres durant 400 anys", va assegurar el tècnic amb rotunditat, explicant que "em fa vergonya el que els blancs han fet".

"Tots els gestos són bons i positius", va considerar pel que fa a la campanya del futbol anglès a favor del moviment 'Black lives matter', en la qual, entre altres accions, tots els jugadors van lluir aquest lema a l'esquena en lloc del seu nom esportiu. "Hem de fer moltes més coses pels negres de les que hem fet fins ara", va concloure, preguntant-se "com hi pot haver persones que pensin que són diferents".