El Barça té aquest vespre un exigent duel a Sevilla sense De Jong i Sergi Roberto

L'entrenador de l FC Barcelona, Quique Setién, va manifestar que superar el Sevilla FC al Ramón Sánchez-Pizjuán avui (22 h) seria un «impuls enorme» anímicament i comportaria acostar-se al títol de LaLiga Santander, ja que és el tercer classificat i un dels rivals més forts en el que resta de campionat. «És un partit important. El que volem és guanyar perquè això ens acostaria al títol». Cal recordar aque els blaugrana tenen dos punts d'avantatge respecte del Reial Madrid, que anit es va imposar per 3 a 0 al València.

Guanyar no serà fàcil, creu Setién, vist el nivell del Sevilla. «Està fent un gran campionat. En aquests dos partits els hem vist a un bon nivell. En l'historial de partits contra el Barça, tot i que els resultats han estat bons, són una mica enganyosos. Ens enfrontem al tercer classificat i en el seu terreny de joc . Segur que ens posarà les coses molt difícils. Haurem d'estar a un extraordinari nivell», va assenyalar, i va afegir que «el Sevilla és un equip força complicat, un equip molt sòlid i dels més poderosos del campionat. És constant, té encert quan ha d'atacar, crea ocasions i perill a a pilota parada. I es defensa amb solvència. És complet però té alguna debilitat i intentarem explotar».

No tindrà a la seva disposició ni Sergi Roberto ni Frenkie De Jong, per lesió, a més de la baixa per sanció d'Umtiti i la ja coneguda de Dembélé. «No esperàvem perdre Sergi Roberto, veurem com evoluciona la seva lesió i, quan pugui anar suportant el dolor, s'anirà incorporant. Va aguantar molt bé els minuts que va jugar contra el Leganés, encara que ja tenia el mal fet», va assegurar.

Pel que fa a Leo Messi, que està a un sol gol d'arribar als 700 anotats amb el Barça, Setién li va demanar que arribi a aquesta xifra a Sevilla. «Ens aniria bé que els sumés en aquesta jornada, en un camp i contra un rival contra el qual necessitarem tot l'encert. Que marqui el 700 i després molts més», va dir el tècnic.