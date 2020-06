El Cadí la Seu incorpora l'ala-pivot tot terreny danesa Maria Jespersen

L'ala-pivot danesa Maria Jespersen ha signat per una temporada per al Cadí La Seu i complirà el seu tercer any a la lliga femenina espanyola. Jespersen va formar part deis Bulls de la Universitat de South Florida, juntament amb Ariadna Pujol, en la seva etapa universitària, on va destacar en la seva darrera temporada amb 18 punts i 10 rebots de mitja per partit. Va fer el salt professional amb el Femení Sant Adrià la campanya 2018-2019, i només va disputar 15 partits a causa d'una lesió però va aconseguir 7,5 punts i 5,8 rebots de mitjana. La temporada passada va recalar al Quesos El Pastor de Zamora, on ha tornat a trobar-se amb bones sensacions.

Maria Jespersen és una jugadora que destaca per la seva polivalència i aportació en diferents aspectes del joc a base de treball. L'entrenador Bernat Canut ha valorat la seva incorporació: «És una jugadora tot terreny, vertical i que treballa molt bé el rebot als dos costats de la pista. Pot tirar més enllà de la línia de 3 i això ens ajudarà a obrir el camp. Fa anys que ens agrada i la seguim des de la seva etapa universitària».

El Cadí La Seu 2020-2021 va agafant forma: Yurena Díaz, Laura Peña, Marina Lizarazu, lrati Etxarri, Ariadna Pujol, Gala Mestres, Danni Williams, Maria Jespersen i Georgina Bahí.