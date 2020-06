La Cursa de la Dona tindrà diumenge unes 650 atletes en una edició especial

La quarta edició de la Cursa de la Dona de Manresa estava programada per al 15 de març, una data pràcticament coincident amb l'inici de la crisi pel coronavirus. Evidentment, la prova va quedar suspesa i es va programar per a final de maig, però tampoc no es va poder celebrar. Els organitzadors del Vela Club Fitness han optat per fer-la, finalment, aquest diumenge, però amb un format molt diferent del previst.

Esteve Camps, el màxim responsables de la Cursa de la Dona, ha apuntat que «les participants faran la prova des de casa seva, des del seu poble o ciutat, tenint en compte que aquest any no pot haver-hi contacte entre les persones. Correran o caminaran 5 km a qualsevol hora del dia. Fins i tot, algú ens ha comentat que ho farà a la segona residència. A partir d'aquí demanem als inscrits que comparteixin la foto de la seva participació a Instagram amb l'etiqueta @cursadeladona».



Es manté la reivindicació

La quarta Cursa de la Dona mantindrà la mateixa reivindicació que les anteriors respecte a la igualtat i la solidaritat, «encara amb més compromís i esperit de superació», ha comentat Camps, que ha afegit que «la cursa dona suport a accions solidàries per a les dones de Manresa i té la col·laboració de la regidoria de la Dona de l'Ajuntament de Manresa, del Consell Esportiu del Bages i del Consell Comarcal del Bages. El patrocinador principal és per segon any consecutiu Volvo Motorcat Prèmium. El logo d'aquesta empresa serà al dors de la samarreta commemorativa d'aquesta quarta edició. El Grup Santasusana és l'espònsor el de la cursa infantil. Els hashtags de la prova són #CursaDonaMnrs, #CDMDesDeCasa i #JuntesGuanyem».

Tot i que la participació es previa, si s'hagués fet en condicions normals, d'uns 1.200 participants, diumenge correran unes no menyspreables 650 persones, la majoria dones (un 80%); que, en bona part, ja s'havien inscrit setmanes abans de la data inicialment prevista el març. Els interessats encara són a temps d'apuntar-se a la web: cursadonamanresa. cat (fins demà, dissabte). Entre avui i demà es farà l'entrega de dorsals i samarretes (Mizuno) a la plaça de les Oques, davant el Vela Club Fitness. Avui, de 10 del matí a 12 del migdia, i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre; demà, de les 9 del matí a la una del migdia.

Camps lamenta que «teníem preparada una moguda per a aquesta quarta edició amb els Tirallongues, el tabalers, un Vilage i altres sorpreses. No ha pogut ser, però també ens sabia greu anul·lar-la del tot; per això hem tirat endavant aquesta Cursa de la Dona diferent, però igualment reivindicativa en favor de les dones».