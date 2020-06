El Baxi fa un 5% de descompte en una quota congelada als socis que repeteixin

El Baxi Manresa va presentar ahir la nova campanya d'abonats sota el lema «Mai t'haurà il·lusionat tant tornar a casa». La presentació va tenir la complicitat de l'entrenador, Pedro Martínez, i d'alguns jugadors, com el cas de Dani Pérez.

El gerent, Carles Sixto, va donar a conèixer alguns dels detalls de la nova campanya com ara que els abonats de la temporada que repeteixin tindrà un descompte del 5% i cinc entrades de franc per compensar en certa manera els partits que no s'han disputat aquesta campanya per la crisi del coronavirus. Això, si es fa la reserva abans del dia 15 de juliol. El club confia poder repetir la xifra de 3.500 socis, tenint en compte que els preus han quedat congelats. Els interessats poden anar a buscar els carnets a partir de dilluns que ve. Tots els socis rebran informació detallada per correu electrònic perquè puguin aprofitar l'oferta si anticipen la seva renovació.

El president, Josep Sàez, va comentar que la campanya d'abonats «dona el tret de sortida de la nova temporada. Enguany ho fem amb la mateixa il·lusió de sempre, però encara amb més força davant les dificultats, tenint en compte que tenim l'obligació d'esforçar-nos per construir un projecte que vam iniciar fa uns anys. I perquè això tiri endavant ho hem de fer tots junts. En aquest sentit, els abonats i aficionats en general són bàsics. Els necessitem més que mai. Cal que creguin en el club. Per això els donarem tots els avantatges possibles».

Respecte a quin aforament serà permès en els primers partits de la propera lliga, Sàez va esmentar que «tots els clubs estan treballant amb la hipòtesi d'un 50% de la cabuda dels pavellons, tot i que caldrà esperar perquè aquesta pandèmia ja ens ha demostrat que fa molts canvis. Sigui com sigui, els abonats tindran tota la preferència en cas de restriccions. Malgrat aquesta circumstància, la crida d'abonats ha de ser la mateixa. I per tant, donem les gràcies de forma anticipada. L'objectiu que tenim es que tothom qui vulgui es pugui fer soci. Farem tot tipus de facilitats de pagament».



Difícilment a Europa

Tot i que no és oficial, la propera temporada, que no se sap quan començarà, el Baxi Manresa té complicat poder participar a la Champions League com ha fet enguany, malgrat l'interès a ser-hi. La quota d'equips espanyols que volen ser-hi és molt alta.