Superioritat estèril del Barça a Sevilla

El Barça va empatar en la sortida a Sevilla, a priori, més compromesa del que queda de temporada. El duel entre el tercer i el primer classificat de LaLiga Santander va acabar sense gols.

El tècnic del Barça va sorprendre amb l'alineació de Luis Suárez (no havia estat titular des del mes de gener) al lloc del francès Griezmann; Jordi Alba va tornar a l'equip i Braithwaite va entrar en el lloc d'Ansu Fati, golejador dimarts contra el Leganés al Camp Nou, i Arturo Vidal en el d'Arthur. Sens dubte, la sèrie de partits tan seguits fa que les rotacions siguin habituals (dimarts, el dia de la revetlla, el Barça torna a tenir compromís al Camp Nou davant l'Athletic de Bilbao al Camp Nou a les 22 h). Eren baixa per lesió Sergi Roberto i De Jong, i Umtiti per sanció.

Malgrat la pressió alta del Sevilla, el Barça la va trencar amb una certa facilitat en les primeres accions del matx. Luis Suárez ho va provar al minut 2 amb un xut amb la cama esquerra, directe a les mans de Vaclik. El cert és que els blaugrana no van tardar gens a portar el pes del mig del camp, i van jugar amb força comoditat en camp contrari. Esporàdicament també sorgia la qualitat dels sevillistes. Al minut 10, el central Koundé va aprofitar el rebuig de la defensa visitant per provar-ho amb un llançament que va anar a fora massa creuat. Al minut 20, el Barça va disposar d'una falta a la frontal de l'àrea i Messi va col·locar la pilota però Koundé va desviar-la a córner des de la mateixa ratlla de gol.

Els de Setién patien poc en defensa aconseguint ràpides recuperacions, però el gol no arribava. Després de la pausa per hidratació dels jugadors, el Sevilla va equilibrar el joc i fins i tot va manar, però el marcador no es va moure en cap de les dues porteries, i es va arribar al descans amb l'empat a zero inicial. En els dar-rers minuts del primer temps, algunes picabaralles entre jugadors van embrutar el joc, amb una empenta de Messi a Diego Carlos.

El segon temps va començar com va acabar el primer, amb un Sevilla més estirat i un Barça que intentava dominar la zona ample del terreny de joc. Un xut potent d'Ocampos va posar a prova Ter Stegen (min 54). Dos minuts després era Munir qui va exigir el porter del Barça. Els locals estaven jugant els millors minuts del partit.

Al minut 62, el Barça va canviar de dibuix en donar entrada a Arthur en el lloc de Braithwaite. A partir d'aquí es van tornar a equilibrar les forces, però amb poc poder ofensiu real de les dues formacions. Al minut 72, Leo Messi va tornar a tenir ocasió de marcar amb un llançament de falta, un xic llunyana. Vaclik va enviar a córner un llançament temperat de l'argentí. A mesura que avançava el temps, el conjunt blaugrana intensificada el seu lloc, fent-se de nou amo del partit, tot i que en alguna acció de contracop també va tenir algun ensurt.

Setién va fer sortir Griezmann per amplificar l'atac del seu equip. Tampoc amb més pólvora sobre el camp, el Barça va ser capaç de marcar. I això que Luis Suárez la va tenir al minut 87, però va llançar alt.



El cas Neymar, favorable

El Barça va expressar ahir la seva satisfacció per la sentència dictada als jutjats en relació amb les demandes interposades entre el club i Neymar Jr. La resolució desestima la demanda del jugador, que reclamava el pagament de 43,6 milions d'euros, i estima la demanda presentada pel Barça, en virtut de la qual el jugador ha de retornar 6,7 milions d'euros.