Òdena organitza dimarts la primera cronoescalada solidària postcovid

L'anomenada Conca Amunt és la primera prova esportiva solidària postconfinament que tindrà lloc a Òdena el proper dimarts 23 de juny, el dia de la revetlla de Sant Joan. Acollirà els millors atletes de la comarca i grans figures del running i del BTT d'arreu de Catalunya, a més dels amants i aficionats d'aquestes disciplines que tampoc volen perdre l'ocasió de fer esport i alhora col·laborar i contribuir amb la recuperació econòmica causada per la covid-19 al territori, ja que l'import íntegre de les inscripcions anirà destinat a aquesta causa, en concret a Creu Roja Anoia.

La Conca Amunt es tracta d'una cronoescalada que combina les modalitats del running i el BTT. El mateix dimarts, a partir de les cinc de la tarda, es podran recollir els dorsals al Parc de la Font d'Òdena; a les sis tindrà lloc la sortida del primer corredor amb BTT, a les set la del primer corredor a peu, i a 3/4 de vuit serà el torn de la sortida popular no competitiva pels qui vulguin col·laborar al rebost d'aliments d'Òdena a través de l'esmentada Creu Roja Anoia. Un cop acabades les curses es procedirà a l'entrega de premis i a l'encesa del foc de Sant Joan amb l'arribada de la Flama del Canigó. Les inscripcions encara estan obertes i es poden formalitzar a través de www.ticketoci.net (fins dilluns a les 8 del vespre), i així dimarts al matí s'enviarà als participants la seva hora exacta de sortida.

L'Ajuntament d'Òdena i altres entitats esportives i socials són els impulsors d'aquesta iniciativa, que té com a objectiu donar un missatge d'esperança i fer front a la realitat postcovid-19 a través dels valors de l'esport i l'esperit solidari. Són moltes també les empreses les que col·laboren en la cursa.

La prova es desenvoluparà seguint totes les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats, per això la carrera és en format individual i en modalitat cronoescalada, per assegurar la distància entre els participants.