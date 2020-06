El CE Manresa convocarà eleccions en una assemblea de socis el 4 de juliol

La junta gestora del CE Manresa ha decidit convocar una assemblea extraordinària per al proper dissabte, 4 de juliol, a les instal·lacions del Nou Estadi del Congost, a les 11 del matí. El motiu principal és la convocatòria d'eleccions, la confecció del calendari electoral i la tria de la junta electoral entre els socis que participin en l'esmentada assemblea.

Les eleccions eren un aspecte que els actuals directius tenien programat per a aquest final de temporada, però la crisi del coronavirus ho ha endarrerit. Sigui com sigui, tot fa pensar que la majoria de membres de la junta gestora presentarà una candidatura. De moment, no sembla que hagin de tenir oposició, o almenys no ha transcendit que ningú més pugui tenir interès a presentar-se. En la reunió del proper 4 de juliol, la gestora també farà balanç de la seva gestió els darrers mesos després d'agafar el relleu de l'anterior president, Luis Villa. Així mateix es preveu el punt de precs i preguntes.