Els millors atletes anoiencs seran aquest dimarts a la primera prova esportiva solidària Conca Amunt

Conca Amunt, la primera prova esportiva solidària que tindrà lloc a Òdena aquest dimarts, 23 de juny, revetlla de Sant Joan, acollirà els i les millors atletes de la comarca i grans figures del running i del BTT d'arreu de Catalunya, a més dels amants i aficionats d'aquestes disciplines que tampoc volen perdre l'ocasió de fer esport i alhora col·laborar i contribuir amb la recuperació econòmica causada per la Covid19 al territori, ja que l'import íntegre de les inscripcions anirà destinat a aquesta causa, en concret a Creu Roja Anoia.

Es tracta d'una cronoescalada que combina les modalitats run i btt. A partir de les cinc de la tarda es podran recollir els dorsals al Parc de la Font d'Òdena, a les sis tindrà lloc la sortida del primer corredor amb BTT, a les set la del primer corredor a peu, i a 3/4 de vuit serà el torn de la sortida popular no competitiva pels qui volen col·laborar al rebost d'aliments d'Òdena a través de Creu Roja Anoia. Un cop acabades les curses es procedirà a l'entrega de premis i a l'encesa del foc de Sant Joan amb l'arribada de la flama del Canigó.

Tota l'activitat es podrà seguir també en directe des de la web municipal odena.cat

Les inscripcions estan obertes fins aquest dilluns a les vuit del vespre i el dimarts al matí s'enviarà als participants la seva hora exacta de sortida.

L'Ajuntament d'Òdena i altres entitats esportives i socials són els impulsors d'aquesta iniciativa que té com a objectiu donar un missatge d'esperança i fer front a la realitat post Covid-19 a través dels valors de l'esport i l'esperit solidari. Fins a dia d'avui ja són 27 empreses les que també hi col·laboren.

La prova es desenvoluparà seguint totes les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats, per això el circuit és en format individual i en modalitat cronoescalada, per assegurar la distància entre els participants.