Inclouen el Berguedà en els Festivals de Senderisme dels Pirineus d'enguany

Els anomenats Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben enguany a la cinquena edició amb un total de vuit esdeveniments programats, que oferiran entre tots més de 80 activitats de juliol a octubre. Ahir se'n va fer la presentació a Saldes.

El primer dels certàmens previstos, que s'organitza per primer cop, tindrà lloc precisament al Berguedà el 4 i 5 de juliol. El Berguedà disposa d'una xarxa de camins històrics amb prop de 2.000 km que uneixen els pobles de la comarca. Aquests antics camins, la majoria d'origen medieval, conviden el caminant a fer un viatge en el temps i evocar, per exemple, l'exili càtar dels Bons Homes. El dissabte 4 de juliol el programa inclou una ascensió guiada al Sobrepuny (1.656 m), un cim de silueta imponent, i un recorregut pel camí aeri de l'Àrtic per contemplar unes grans vistes dels jaciments paleontològics de la zona. El diumenge 5 de juliol es farà una ruta per gaudir de diferents perspectives del mític Pedraforca, i un tomb per una colònia agrícola única (la de Graugés).

Posteriorment, es durà a terme el de la Vall Fosca (30 de juliol-2 d'agost); la Vall d'Aran (24-30 d'agost); l'Alt Empordà (25-27 de setembre); la Conca Dellà (2-4 d'octubre); la Garrotxa (2-4 d'octubre); la Vall de Boí (10-12 d'octubre), i el Ripollès (16-18 d'octubre). A més, per prevenció es faran activitats amb grups reduïts, mantenint la distància de seguretat i garantint que portin mascareta i es faci la higiene de mans.

Amb una durada d'entre dos i set dies, els festivals ofereixen rutes guiades a uns preus inferiors als habituals a càrrec de guies locals, a més d'activitats complementàries per a la descoberta del patrimoni cultural, natural i gastronòmic de les valls pirinenques.



Festivals descentralitzats

A diferència de les fires turístiques, que se solen celebrar en un recinte o pavelló, els festivals estan descentralitzats. Així, les activitats es reparteixen pels diversos indrets del territori que acull cada certamen, incloent-hi espais naturals d'alt valor, com ara sis parcs naturals i l'únic parc nacional de Catalunya. Enguany es preveia la celebració d'onze festivals, el mateix nombre que l'any passat, però tres s'han hagut de cancel·lar per les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19: els de la Cerdanya, la Pica d'Estats i la muntanya d'Alinyà. Es tracta de rutes i trobades a l'aire lliure a l'alta muntanya, en grups petits i amb reserva prèvia.

Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills, amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies. També s'ofereix alguna ruta per a persones amb mobilitat reduïda al Garrotxa Volcanic Walking.