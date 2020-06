Quique Setién creu que les darreres jornades no s'ha utilitzat bé el VAR

El Barça ha perdut el lideratge a la LaLiga Santander a favor d'un Reial Madrid que ha guanyat els seus darrers partits amb polèmica (l'últim, diumenge al camp de la Reial Societat per 0 a 2). Ahir, l'entrenador del Barça, Quique Setién, en la roda de premsa prèvia del partit d'avui amb l'Athletic de Bilbao al Camp Nou (22 h), va valorar la polèmica i va reconèixer que els errors arbitrals són situacions «incontrolables i inherents al futbol. Hi ha coses que s'allunyen de les teves capacitats. Intentarem fer bé les coses al terreny de joc i res més. De vegades un està més content i d'altres menys. El que no canvia és que sempre hi haurà polèmica», va comentar Setién, que va afegir que «el VAR és una eina que ens pot fer millors indiscutiblement, però cal utilitzar-la de manera adequada. Hi ha algunes accions que l'àrbitre revisa i altres que no, en alguns partits sí i en altres no. Això fa pensar que el VAR no s'està utilitzant bé».

Del rival d'avui, l'Athletic de Bilbao, va dir que «és un equip dur i difícil de fer-li mal, es defensa bé. Els partits contra ells no han estat mai fàcils. La paciència pot ser una virtut».

Quant a la pèrdua provisional del lideratge, el tècnic té clar que «les coses segueixen igual, ara estem per sota, però queden vuit partits i seguim tenint la mateixa idea i objectiu, que és guanyar tots els partits. Haurem d'esperar fins al final, l'objectiu és arribar-hi amb possibilitats. No estic d'acord que tinguem problemes futbolístics perquè estem millorant i seguirem així tot i que m'agradaria tenir més efectivitat».