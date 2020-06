El Barça s'afegeix a la revetlla amb triomf

En plena revetlla de Sant Joan, el Barça va superar un rival, l'Athletic Club de Bilbao, que se li havia ennuegat en les dues ocasions en què havien coincidit aquesta temporada, a la primera volta de la lliga (1-0), i a la Copa del Rei, quan els blaugrana van quedar eliminats (1-0). Anit, al Camp Nou, els de Quique Setién van sumar una victòria discreta per recuperar el lideratge i posar pressió al Reial Madrid, que juga avui, ara mateix amb tres punts menys.

L'alineació del Barça va oferir algunes novetats respecte a l'anterior al camp del Sevilla. Així, Griezmann va acompanyar Messi i Luis Suárez, formant el trident ofensiu més utilitzat, i el mig del camp, tripleta poc habitual integrada per Busquets, Arthur i Arturo Vidal. El tècnic de l'Athletic, Gaizka Garitano, va donar descans a diversos titulars tenint en compte el calendari tan atapeït que tenen tots els equips.

Només començar (min 3), Ter Stegen va haver d'avortar un xut de centre perillós al segon pal a la sortida d'un servei de cantonada. El Barça no va tardar a agafar la batuta del mig del camp malgrat la pressió alta d'un conjunt visitant que no renunciava a l'atac quan tenia la pilota, sobretot en les accions de contracops ràpids. Al minut 5, i després d'un primer xut de Luis Suárez, desviat pel porter, la pilota va arribar a Busquets que va fer un llançament dur des de la frontal, rebutjat per Yeray amb el cap, abans d'arribar entre els tres pals. Quatre minuts després, un xut picat de Messi va anar a les mans d'Unai Simón. Al minut 13, Messi, molt controlat pels defensors bilbaïns, va deixar Luis Suarez amb avantatge a la banda dreta, però el xut de l'uruguaià va ser massa creuat i no va veure porteria.

Al minut 20, l'Athletic va poder marcar però el cop de cap de Yerai, a una centrada d'Unai López, al segon pal, va anar a fora massa amunt. En aquesta fase del partit, els dos equips aprofitaven els contracops per crear perill. El Barça, que era l'equip que més insistia, no trobava la manera de superar la defensa bilbaïna amb passades definitives, acabant la primera part amb l'empat inicial.

Després d'una primera part discreta, el Barça va intensificar el seu domini. Al minut 53, Griezmann, tot sol, no va poder superar la sortida valenta del porter Simón. Quique Setién no va tardar a moure fitxa i al minut 55 va donar entrada a Riqui Puig. El joc d'atac blaugrana buscava més dinamisme davant un Athletic més conservador. Ansu Fati, en la primera pilota que va tocar, va fer un cop de cap que va sortir per sobre del travesser (min 65). La perseverança, més que el bon joc, va ajudar el Barça a avançar-se en el marcador amb un gol anotat amb una gran definició per Rakitic. L'1 a 0 va donar confiança als locals davant un Athletic que començava a pagar l'esforç fet al llarg de la confrontació. Per molt poquet, Messi no va aconseguir el seu gol 700 amb un xut que va anar a fora per mil·límetres (min 79). Ansu Fati va xutar al pal en temps de descompte.