Hoquei amb format divers per al retorn

El final de la temporada passada va acabar amb polèmica a l'hoquei patins estatal i sembla que la propera temporada arrencarà igual. La pandèmia de covid-19 va provocar que el curs s'acabés abruptament sense descensos, tant en homes com en dones, amb ascensos en els dos casos i amb la proclamació del Barça i del Manlleu com a campions. Aquesta darrera decisió va ser fortament criticada. L'augment de conjunts de cara a les lligues de l'any que ve i que no se sàpiga com evolucionarà l'epidèmia també han provocat discussions per al format de competició de la temporada 2020-21. I en el cas dels nois, la solució final no agrada ni a jugadors, ni a la majoria de clubs.



Només dues opcions

Perquè l'Associació de Clubs ha decidit apostar per la fórmula de tots contra tots i sense play-off. L'augment a setze equips, amb l'ascens del Mataró i el Vendrell, provocava discussions sobre el format de competició. Com explica el president de l'Igualada Rigat, Manel Burón, «hi havia tres possibilitats, amb la lliga de tots contra tots i prou, aquesta mateixa amb play-off o bé dos grups de vuit equips i eliminatòries finals. Però a l'hora de la veritat només se'n van votar dues».

El motiu és «que la federació ja va avisar que no volia la de tots contra tots amb play-off. Tenen por que hi hagi rebrots, que s'hagi d'anar parant la competició i que ens passi com aquesta temporada passada, que no es puguin disputar les eliminatòries. Entre les dues solucions pitjors, al final la majoria de clubs va votar la que no ho era tant. Abans que ens ho imposin, ja ho hem decidit».

Burón explica que «el sistema amb dos grups ja el vam provar fa temps i no va agradar. Alguns equips, sobretot els petits, tenen la il·lusió que el Barça els visiti durant la temporada, i amb aquest format uns quants es queden sense aquesta possibilitat». Semblava que els clubs grans, els que formen la directiva de l'Associació de Clubs, el Barça mateix, el Liceo, el Lleida, el Girona, el Voltregà i el Noia, estaven a favor dels dos grups, segons va publicar L'Esportiu, però va prevaldre l'opinió majoritària dels altres.

Cal recordar que encara falta jugar la Copa del Rei de la temporada passada, que està prevista per al setembre a la Corunya. A més, les ordres són de fer disminuir la competició a catorze conjunts per a la temporada 2021-22 i, per tant, baixaran quatre equips directament i el cinquè i sisè per la cua jugaran una eliminatòria de descens contra el tercer i quart de Primera Nacional. Totes aquestes mesures les ha d'aprovar l'assemblea del 18 de juliol.



Males decisions heretades

El capità de l'Igualada Rigat, Ton Baliu, ja s'ha expressat en contra de la decisió que considera «conseqüència de males decisions passades. Haver donat com a campió el Barça i haver fet pujar dos equips sense descensos provoca quatre partits més. Els jugadors demanàvem lliga de setze amb play-off i si feia falta entrenem menys i juguem més entre setmana, que ja ens agrada. Però com sempre, prenen les decisions que volen». Baliu es lamenta que «seguim fent invents i rucades perquè aquest esport sigui cada cop més semblant a l'handbol, monopolitzat pel Barça, i menys com el futbol sala, que és cap on hauria d'anar».



Grups per a les noies

Menys problemes sembla que hi haurà a l'OK Lliga femenina, on enguany tornarà a jugar l'Igualada Femení HCP. En el seu cas també s'augmenta a lliga de setze però com explica el president del club anoienc, Jordi Besa, «tot sembla indicar que nosaltres sí que farem dos grups de vuit equips i play-off perquè treballàvem amb la base de reduir jornades per si hem de parar. Ara m'ha sorprès el camí que ha pres la masculina, perquè el lògic seria que tots dos torneigs tinguessin el mateix format».

Besa aposta pel sistema de competició de Nacional Catalana, amb dos grups, una segona fase i uns play-off. Per a ell, el de tots contra tots «ja és propi de temps en blanc i negre».