El Liverpool guanya la seva primera Premier després de 30 anys de sequera

El Liverpool es va proclamar campió de la Premier League de manera matemàtica aquest dijous, en una jornada 31 en què va complir el dia abans i va veure des de casa la rendició de el Manchester City, que va caure (2-1) en la seva visita al Chelsea.

El quadre 'red' aixeca així la seva primera Premier, des que la lliga anglesa és així coneguda, i el seu primer títol de Lliga des de 1990. Trenta anys de sequera per a un club que aleshores manava a Anglaterra, superat en les últimes dècades pel Manchester United.

El quadre de Manchester va cedir el tron ??al Bridge, on va dominar d'inici però va ser xocant per dins sense generar perill. No va saber trobar els forats i va abusar de cercar trencar sense bandes. En una badada entre Mendy i Guendogan, Pulisic va posar la directa per robar i plantar-se davant de l'porter en el 1-0.

De Bruyne va empatar en l'inici de la segona part, però des de Liverpool van començar a assaborir el títol. Primer Walker va salvar sota pals i després entre Ederson i Fernandinho van negar fins a quatre vegades el gol a Abraham, però l'última amb mà de l'central que va acabar en vermella i penal al VAR. Willian el va convertir, va afermar la zona Champions dels de Lampard i va manar la Premier a Liverpool.

A més, l'Arsenal es manté lluny de la zona europea però al menys va recuperar el gust de la victòria amb un 0-2 sobre el Southampton. Als 20 minuts es va avançar l'equip d'Arteta amb un greu error de l'porteria rival i el gol de Nketiah. La sentència no va arribar fins al 86 'per mitjà de Willock, de manera que l'Arsenal es veu novè a sis punts de la cinquena i sisena plaça.