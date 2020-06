Cames més castigades i amb poc descans

Al Barça se li poden fer llargues les set jornades que falten per acabar la lliga. I no només perquè hagi de perseguir el Madrid, ni pels maldecaps ocasionats pel VAR i les seves decisions. Els blaugrana afronten el repte d'intentar guanyar el títol amb la matèria primera més veterana de la competició, a la qual es dona poc descans entre partits.

Aquesta conclusió s'extreu del recull de dades elaborat per Regio7 de les quatre jornades disputades fins ara, tenint en compte les edats dels onze jugadors més utilitzats per cada formació. L'equip de Setién és, de llarg, el que fa servir durant més minuts jugadors més veterans, amb una mitjana que supera els 30 anys. El seu gran rival pel títol, el Reial Madrid, és el setè d'aquest rànquing, a més de dos anys de distància, i crida l'atenció que l'Atlètic de Madrid disposa d'un equip titular gairebé quatre anys més jove que els catalans.



Lesions i galons

Així, els onze jugadors més utilitzats pel Barça són Ter Stegen (28 anys); Semedo (26), Piqué (33), Lenglet (25), Jordi Alba (31); Busquets (31), Vidal (33), Rakitic (32); Messi (33), Suárez (33) i Griezmann (29). L'equip s'ha vist perjudicat per la baixa de De Jong (23), però tampoc no faria baixar gaire la mitjana.

A part, l'equip, de moment, no fa gaires rotacions. Amb 20 jugadors utilitzats, només el Granada, el Sevilla i la Reial Societat n'han fet servir menys. A part, no ha tibat dels cinc canvis en tots els partits. Dels vint que podia fer en total, l'entrenador se n'ha deixat tres pel camí. Només l'Eibar i l'Osasuna es troben per sota.

I és que els galons pesen. Messi, que dilluns ja va fer 33 anys, és un dels deu únics jugadors de camp, sense porters, de la lliga que ha actuat en tots el minuts, sense cap descans. Piqué només s'ha deixat pel camí 17 minuts davant del Leganés i Jordi Alba, el partit de sanció contra els madrilenys.

Segurament per això, el ritme dels partits del Barça sol ser baix, amb molt control. Val a dir, des del punt de vista positiu, que l'equip encara no ha encaixat cap gol des de la tornada, però també que, a part dels quatre de Mallorca, n'ha fet tres en els altres tres partits, un de penal. Segurament per aquesta raó, quan entren elements com Ansu Fati (17 anys) i Riqui Puig (20), l'augment de revolucions és evident. Malgrat això, l'equip ha sumat 10 punts dels 12 de possibles, un bon registre, però que no li serveix per conservar el lideratge i, sobretot, per tranquil·litzar l'afició davant de duels com el d'avui a les cinc al camp del Celta.



Algunes conclusions

De la resta de dades, no se'n poden extreure veritats absolutes, ja que cada equip té la seva casuística depenent de rivals contra els quals ha jugat i la situació classificatòria. És cert que, tret del Barça i del Madrid, que poden estar cansats però tenen més qualitat, si partíssim la llista en dues parts entre la resta, la meitat dels veterans sumaria 26 punts i la dels joves, 52. També que només sis equips, la majoria, dels joves, han esgotat totes les substitucions i que el físic comptarà molt fins al final.