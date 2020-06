L'Hospital de Sant Pau recull fons per a la recerca contra la covid-19 en la primera cursa de la nova normalitat

El recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau ha acollit aquest dissabte la primera cursa esportiva post-covid, un acte que ha servit, de retruc, per recollir fons per a la recerca contra el coronavirus. Per fer possible la prova, l'Hospital de Sant Pau ha adaptat al nou context sanitari la seva tradicional cursa de llarga distància, que aquest any arribava a la 32a edició. La cursa s'ha limitat a una milla (1.600 metres) i la sortida dels corredors s'ha fet de manera esglaonada i separats pel número de dorsal per tal de garantir les distàncies de seguretat. La participació s'ha limitat també a un centenar d'esportistes, que a través de les seves inscripcions han aportat 1.000 euros a la investigació.

El cardiòleg Ricard Serra Grima, un dels impulsors de la cursa de Sant Pau, ara fa 32 anys, ha explicat que la voluntat dels organitzadors havia estat sempre poder mantenir la prova, un cop superat l'estat d'alarma i adaptant-la a les actuals "circumstàncies especials" per la crisi del coronavirus.

La cursa, que en els seus orígens seria com a eina d'estudi sobre la influència de l'esport en malalties cardíaques, ha tingut aquest any un altre doble objectiu. Per una banda, s'han recollit fons per a la investigació contra la covid-19 i, de l'altra, es posa sobre la taula un "model experimental" de cures per a la nova normalitat.

L'organització ha fet sortir els atletes de manera esglaonada, cada cinc segons, per evitar les aglomeracions. Cada corredor ha fet sis voltes a un circuit de 800 metres i a l'hora d'establir la classificació s'han escollit les dues millors voltes consecutives de cadascú. "No hi havia una altra manera de poder-ho fer", assegura, Serra Grima.

Entre els participants, limitats a només un centenar per evitar la massificació al llarg del circuit, hi havia noms destacats com Reyes Estévez, José Luís Blanco, Carles Castillejo o Anna Bové. El guanyador, però, ha estat, per només un segon respecte a Blanco, el corredor Josep Díaz, de la Penya Runners de l'Espanyol, que ha completat la milla en cinc minuts i dos segons.