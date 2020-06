Torra: «Pirineus-Barcelona serien els primers Jocs verds»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va expressar ahir el suport del Govern català a la candidatura Pirineus-Barcelona 2030 en una connexió amb l'alpinista Sergi Mingote. El dirigent va «abraçar» i va donar «tot el suport possible» a la candidatura i va indicar que aquests podrien ser «els primers Jocs verds de la història», ja que estan fets amb «la mentalitat del segle XXI, amb un respecte escrupolós pel medi ambient».

El cap de l'executiu va subratllar, de la mateixa manera, la importància de la candidatura per a l'equilibri territorial català i de la potència de la marca per llançar-la al món, «que la gent pugui gaudir amb nosaltres d'un paisatge i d'un país únics». En la conversa també va participar la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i el secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras.

El president es va mostrar convençut que es tornaran a reprendre els treballs per «acabar de perfilar la candidatura i fer-la pública» i que es tornarà «amb més força» per tirar-la endavant, ja que s'han vist aturats per culpa de la pandèmia. L'estació cerdana de la Molina seria un dels epicentres d'aquesta candidatura.