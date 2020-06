La 'connexió Congost' de les banquetes fa feina de grup per derrocar el rei de l'ACB

Aquell que va batejar com a extraordinària la fase final de l'ACB que es disputa aquests dies a València va estar inspirat. Ja ho és el format, el fet de jugar sense públic i que en tan pocs dies es decideixi tot un campió de la Lliga Endesa. Però també ho ha estat que el gran dominador de la competició en els últims anys, el Reial Madrid, hagi caigut en la primera fase en un grup que semblava que havia de dominar amb claredat.

La culpa la van tenir dues der-rotes i la combinació dels altres resultats, que van provocar que dues formacions, el València Basket i el San Pablo Burgos, quedessin davant del conjunt de Pablo Laso a la classificació. De fet, la connexió Congost hi ha tingut molt a veure. Les dues derrotes blanques van arribar davant d'equips que entrenen tècnics amb un passat recent al Bàsquet Manresa i, a més, el resultat que va significar l'eliminació va ser el triomf de l'equip d'un tercer preparador amb historial bagenc.



La revenja de Peñarroya

La rivalitat de Joan Peñarroya amb el Reial Madrid, més enllà de la seva època de jugador i traslladant-la a les banquetes, és recent. Va viure el seu punt àlgid en la Copa del Rei del 2017, a Vitòria. Quan l'egarenc preparava el MoraBanc Andorra es va enfrontar al Madrid en els quarts de final i tenia el triomf a la butxaca, però li van remuntar el partit al final. Un camp enrere de Sergi Llull, no indicat, va ser decisiu i va propulsar l'equip de la capital de l'Estat espanyol al títol, tres dies més tard.

Amb l'Andorra, Peñarroya va perdre els dos primers partits contra els madridistes, però el mateix 2017 els va guanyar, per fi, i els va obligar a jugar tres partits en el play-off de la lliga. L'any següent, va tornar a guanyar en el partit de lliga. La temporada posterior, va perdre els quatre que hi va jugar, ja a la banqueta del Baxi Manresa. Dos d'ells van ser de play-off. Enguany, amb el San Pablo Burgos, va perdre en el partit de lliga regular. Però el dia 20 passat, els castellans van vèncer per 87-83 en la fase final de València, un resultat que seria vital per a la seva classificació i per a l'adeu dels blancs.

Preguntat després del partit per la seva incidència tàctica, Peñar-roya va ser modest en explicar que «el que he provat avui ho he intentat molts cops contra els equips de Pablo [Laso] i no ha sortit». De fet, amb conjunts de potencial inferior, hi acumula 15 derrotes en 19 partits, però avui serà el seu equip qui s'enfronti al Barça en la semifinal de la lliga, a partir de les cinc de la tarda.



Vèncer sense guanyar

L'historial de Jaume Ponsarnau contra els blancs és més clar: no els ha guanyat cap cop. En 24 enfrontaments, amb quatre conjunts diferents i el targarí com a primer tècnic, i en tres competicions diferents, no ha vençut mai. De fet, en aquesta fase final, va perdre-hi per 95-90, tot i jugar a la Font de Sant Lluís.

Però el València serà semifinalista i el Madrid, no. Jugarà avui a les vuit contra el Baskonia per l'altra plaça en la final. La raó, que ha guanyat un partit més al seu grup. Va ser superant divendres a la tarda l'Herbalife Gran Canària per 81-97 que els taronja es van assegurar el bitllet i van posar l'últim clau al taüt blanc.

I és curiós que sigui justament Ponsarnau, qui com a segon entrenador de l'actual tècnic del Baxi, Pedro Martínez [una altra connexió], li va prendre al Madrid la lliga 2016-17, qui hagi fet fora el màxim favorit. Enguany el va estar a punt de vèncer en els dos partits a fora, a la lliga i a l'Eurolliga, però l'estrena no ha arribat.

En sis temporades a Manresa, Ponsarnau hi va acumular 12 der-rotes. De fet, els bagencs només han guanyat un cop el Reial Madrid en els últims 38 enfrontaments, el que li va assegurar la salvació el 2015. Després, el tècnic hi va caure tres vegades amb el Gipuzkoa i ha allargat la ratxa negativa a València, rebent fins i tot una pallissa a la Copa d'enguany.



El millor percentatge

De tots tres tècnics, qui té una millor mitjana de victòries contra l'ogre blanc és Ibon Navarro. Però curiosament és qui s'ha quedat fora de la lliga 19-20. El preparador vitorià ja va vèncer el Madrid el 2015, quan va entrar com a interí al Baskonia i va guanyar el duel al Buesa Arena per 94-81, amb 26 punts de l'ara valencianista Fernando San Emeterio.

Com els seus col·legues, a Manresa no hi va haver res a fer, amb quatre derrotes, i tampoc a Múrcia, fa dos anys. Ha estat a Andorra quan han tornat els triomfs. En la rivalitat entre els equips de les dues capitals d'estat hi ha un empat a dos amb Ibon Navarro a la banqueta. Va trencar la imbatibilitat blanca del 2019 vencent per un impressionant 105-107 al WiZink Center, i el dia de Sant Joan el va tornar a guanyar per 91-75. Seria una derrota de la qual el rei ja no se n'aixecaria en el seu intent de retenir la corona.