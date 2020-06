Es queixen pel VAR i fallen en la barrera

Ja pot saltar tota la cort de defensors de la causa a denunciar que el VAR i els arbitratges afavoreixen el Madrid, que en força casos és cert. El problema principal pel qual el Barça segurament no guanyarà la lliga de la pandèmia el té en ell mateix. Ahir, un altre exemple. Dues vegades a davant en el marcador no van servir per tancar la victòria en un duel que, a força de ser sincers, es va acabar amb un resultat just. Perquè és cert que el Barça va dur la iniciativa i va disposar d'ocasions, però un equip campió no pot regalar tant, ni ocasions al rival, molt clares, ni deixar-se fer un gol per una mala barrera quan falten dos minuts per al final. Una falta que no era a Rafinha va servir perquè Griezmann incrementés el seguit de desventures amb la camiseta blaugrana apartant-se de la trajectòria de la pilota i permetent el gol d'Aspas. Avui, amb gairebé tota seguretat, el Madrid s'escaparà a dos punts i la diferència de gols. I aquests sí que és difícil que es deixin avançar en aquesta situació.

Ahir, el Celta va variar el sistema de joc que ha utilitzat des de l'arribada d'Òscar Garcia a la banqueta. Va canviar tres centrals mentre Setién va apostar pel bon estat de les dues perles del filial, Riqui Puig i Ansu Fati. I el Barça va començar dominador. Ja al minut 2, Ansu no va poder rematar a porta en la primera internada i, al cinc, en un córner, Piqué hauria pogut avançar el seu equip amb una rematada que es va estavellar al travesser.



Gol de picardia

L'equip català pressionava amb un xut fluix del mateix central, una rematada dèbil de Riqui Puig i una internada de Semedo que no va trobar rematador. Fins que la segona falta a la frontal de l'àrea va donar una possibilitat a Messi. El Celta va fer servir totes les estratègies defensives en aquestes situacions, amb un jugador a cada pal de la porteria per evitar un xut a l'escaire de l'argentí. Però amb el moviment va anul·lar qualsevol fora de joc. Messi ho va llegir i va veure Suárez, qui, sol al segon pal, va rematar de cap a la xarxa.

El gol, més que animar el Barça, va semblar desactivar-lo i, un minut més tard, una greu errada de Ter Stegen en la mateixa porteria on fa uns anys ja va regalar un gol a Pablo Hernández va estar a punt de suposar l'empat. Per sort, Smolov no va estar llest i Alba va evitar la rematada posterior de Iago Aspas. Però al 23, el Celta hauria pogut tornar a marcar. Una gran passada de Denis Suárez va deixar sol Brais Méndez. Ter Stegen va poder desviar al pal i, en el rebot, evitar el gol d'Aspas, un altre cop, en un xut amb poc angle.

El Barça es va refer amb la pausa d'hidratació i va acabar millor la primera part amb dues ocasions clares. Primer, Messi va assistir Ansu, qui, dins l'àrea, va veure com Araujo li prenia el gol i, tot seguit, l'argentí va encarar l'àrea i, amb tot a favor, va rematar estra-nyament a fora. Un contraatac en què Piqué va tancar angles a Iago Aspas va donar per acabada una primera part molt moguda.

I la represa va començar fatal, perquè una pèrdua de Rakitic va propiciar una contra, una gran passada de Iago Aspas a l'espai i l'assistència de la mort d'Okay perquè Smolov, ara sí, totalment sol, empatés.



Perdent l'avantatge

Amb el resultat igualat de nou, el Barça va fer una passa endavant. Als sis minuts, l'infaust Cuadra Fernández es va menjar un penal per planxa a Messi, tot i que l'argentí venia de fora de joc, tampoc assenyalat. La mateixa estrella del Barça va rematar a fora abans que Semedo robés una esfèrica a la frontal, la cedís al 10 i aquest a Suárez qui, fent de boia, com si jugués a waterpolo, es va regirar i va batre Rubén Blanco.

El Barça ho tornava a tenir tot a favor, però els canvis van esperonar el Celta. Nolito, que havia entrat per Smolov, va disposar d'una gran oportunitat després d'un cop de taló de Iago Aspas, però Ter Stegen va salvar l'empat. Els relleus de Setién, en canvi, van prendre als visitants la intensitat d'Ansu i Riqui i l'oportunisme de Suárez. La inexistent falta i la mala col·locació de Griezmann van permetre l'empat. Sense pólvora ni temps per refer-se, el Barça encara hauria pogut perdre i tot, però Nolito va errar un gol fet davant de Stegen després d'una acció de Suárez. Potser el millor de tot això, per al Barça, és que d'aquí a tres setmanes ja s'haurà acabat.