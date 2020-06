Setién: «No hem gestionat bé la pilota al final»

? El tècnic del Barça, Quique Setién, va admetre després del partit que «ens falta contundència per transformar el domini que tenim en gols. A la primera part podíem haver resolt el partit». Per a l'entrenador cantàbric, «ens ha faltat capacitat per gestionar la pilota en els últims minuts. El Celta ha apostat per anar endavant i nosaltres hem fet coses que normalment no fem, tirar-nos enrere». Va admetre que «cada vegada tenim menys marge d'error i, en teoria, haurem de guanyar tots els partits i esperar que el Madrid es deixi punts».