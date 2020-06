El campus de tecnificació del CE Manresa arrenca avui amb més de 50 joves

El CE Manresa tindrà 52 joves futbolistes en la primera setmana (del 29 de juny al 3 de juliol) de les seves jornades de tecnificació. La llista de participants ja està completa. En canvi, per a les setmanes següents queden places disponibles. El director esportiu adjunt, Jose Listán, s'ha mostrat «molt satisfet de l'acollida que ha tingut la primera edició del Training Experience 2020, atès que es tracta d'un format diferent del que fins ara s'havia fet al club. Tanmateix, som optimistes per a la resta de setmanes atès que, fins avui, seguim tenim peticions». El CEM Training Experience se celebra les tardes de dilluns a divendres de 18 h a 21h al Nou Estadi del Congost i és per a nens i nenes de 6 a 14 anys. Les inscripcions es poden fer al 640 757 468 o a l'adreça tecnificaciocem@gmail.com.

D'altra banda, avui també comença el Campus Xavi, que té com a subseus Manresa i Berga. En aquesta edició, a causa de la situació sanitària, els organitzadors han decidit fer unes estades només de matins, que també duraran cinc setmanes.

Alguns monitors locals ajudaran en l'organització del campus durant el temps que duri.