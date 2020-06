La Copa anglesa viurà unes semifinals de luxe amb quatre dels equips grans

Wembley serà l'escenari d'unes semifinals de la Copa anglesa de primer ordre, tot i que no ho podrà fer amb públic. La penúltima ronda, a partit únic, viurà la presència dels dos equips de Manchester i de dos dels de Londres en la lluita per un títol que es posa al seu abast després que en el campionat domèstic no hagin tingut cap opció contra el Liverpool.

El Manchester City de Pep Guardiola va ser l'últim que va aconseguir classificar-les. Els sky blue, que encara són vius a la Champions i que ja van guanyar la Copa de la Lliga just abans de l'aturada de les competicions, van patir per derrotar per 0-2 el Newcastle, amb gols de De Bruyne, de penal, i de Sterling, a la segona meitat del partit.

Abans, els altres dos duels de quarts de final també van ser molt igualats. L'Arsenal va vèncer a domicili el Sheffield United, revelació de l'any, per 1-2. Es va avançar de penal Nicolas Pépé després que el VAR hagués anul·lat un gol del local Lundstram. Va empatar McGoldrick a tres minuts per al final i va ser el madridista Dani Ceballos qui, en el descompte, va classificar l'equip on està cedit.

També va passar ronda el Chelsea, que en va tenir prou amb un gol de Ross Barkley per eliminar el Leicester. Dissabte, el Manchester United havia superat el Norwich per 1-2 a la pròrroga.