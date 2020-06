El somni del Burgos s'acaba víctima del control blaugrana

El conte de fades que ha viscut el San Pablo Burgos en la fase final extraordinària de l'ACB es va acabar ahir xocant de cara contra la realitat. El Barça, gran favorit al títol, després de la patacada del Reial Madrid, va fer la sensació que controlava la primera semifinal en tot moment, fins i tot quan va rebre un parcial de 0-14 en el segon període, i es va classificar per a la final sense patir gaire. Fidel al caràcter del seu entrenador, Joan Peñarroya, els castellans van lluitar fins al final, però els tirs d'un esplèndid Kuric els van acabar de derrotar en el període definitiu.

El Barça va voler imposar el ritme des del 7-0 inicial, en un primer quart en què els col·legiats van indicar fins a tres tècniques a l'equip de Burgos i en què els blaugrana es van escapar fins a un 21-11 reduït a sis punts al primer descans. En el segon quart, l'entrada de Kuric i d'Oriola van suposar les primeres escapades en l'electrònic (35-19), just després d'una nova tècnica, aquest cop a Bassas. Amb Aguilar amb tres faltes i Lima amb dues, Peñarroya se la va jugar tornant a la pista el brasiler i l'aparellament amb Tomic li va ser favorable. Una gran reacció, amb el parcial abans esmentat, va derivar en l'empat a 41 a quatre segons per al final, desfet per una safata de Mirotic per tancar la primera meitat.



Més potència defensiva

El pas pels vestidors va anar bé al Barça, que va iniciar la segon meitata com la primera, amb un parcial favorable de 6-0, només enfosquit per la quarta falta de Hanga. El joc coral del combinat de Pesic va començar a funcionar empès per una defensa asfixiant a la qual només sobrevivien, i de tant en tant, Benite i McFadden. Un parell de contraatacs, la mà de Kuric i un triple final de Brandon Davies van permetre als catalans marxar amb catorze punts de diferència amb només deu minuts en joc.

Lluny d'aproximar-se en el marcador, el San Pablo va veure llavors com un renascut Heurtel entrava en acció. Amb el base francès al capdavant de les operacions i la intensitat de Pierre Oriola sota els taulers, el Barça es va arribar a escapar de dinou punts (83-64) a gairebé set minuts fins al final. Tot i l'encert final de Benite i les bones accions de Pablo Aguilar, el control ja era del líder de la fase regular, que demà disputarà la final.