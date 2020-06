Vuit equips de casa nostra rebran premis pel seu joc net

La Federació Catalana de Futbol ha fet públics els premis al joc net de la temporada interrompuda en les categories amateurs. Un total de 111 formacions rebran 82.500 premis si han quedat primers o segons classificats del seu grup en aquestes categories. Cada targeta o expulsió suposava uns punts, i qui en tingués menys, quedava a davant.

Així, l'Organyà (Tercera Catalana, grup 14), el Sant Llorenç de Morunys (Quarta Catalana, grup 1) i el Callús (Quarta, grup 2) rebran els 1.000 euros per haver estat els guanyadors de les seves lligues. Per la seva banda, el Martorell (Primera Catalana, grup 2), el Solsona (Segona Catalana, grup 5), l'Avià i el Vilada (tots dos de Quarta, grup 1) i el Sant Vicenç 2018 (Quarta, grup 2) rebran els 500 euros que els acrediten com a segons classificats.