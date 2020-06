La pista d'atletisme del Congost, en molt mal estat, canviarà de cara aquest estiu

La deteriorada pista de l'estadi municipal d'atletisme del Congost canviarà la seva imatge aquest estiu. I és que l'Ajuntament de Manresa té previst tirar endavant el projecte de substitució del material sintètic, des de fa un temps molt malmès i degradat. És previst que les obres comencin a final del mes de juliol i durin uns 45 dies aproximadament.



El regidor d'Esports, Toni Massegú, ha comentat que «aquesta és la inversió més important de la regidoria per a aquest any. Era una reivindicació del CA Manresa que teníem sobre la taula des de feia molts mesos i que ara podem solucionar».



El projecte d'instal·lació del material sintètic té un cost aproximat de 300.000 euros. Hi ha diverses empreses interessades en aquest obra i l'Ajuntament calcula que en unes dues setmanes podrà fer públic el veredicte del concurs.



Darrerament, a banda de les dificultats per fer entrenaments de qualitat, el mal estat de la pista també ha impedit portar, a Manresa, grans competicions atlètiques, ja siguin campionats per categories o bé alguna jornada de la lliga de la màxima categoria estatal femenina, una competició en la qual l'equip manresà ha tingut un paper destacat les darreres temporades, aconseguint la permanència de forma brillant.



En una temporada atípica com aquesta per la crisi del coronavirus, les competicions atlètiques d'estiu (aire lliure) han estat traslladades als mesos de setembre, octubre i novembre. Això farà que la preparació dels atletes de l'Avinent Manresa no pugui ser la desitjada per la manca de pista d'entrenament (tota la instal·lació del Congost quedarà inhabilitada). Malgrat això, el director esportiu del CA Manresa, Joan Lleonart, té clar que «aquest és un inconvenient que assumim, i tant. Ara feia molta falta el canvi del material sintètic. Ja fa dos o tres anys que no està en condicions. Per entrenar, els atletes que tinguin mínimes per a campionats catalans o estatals mirarem d'arribar a un acord perquè puguin entrenar-se en alguna de les pistes properes que tenim, a Igualada o a Vic».



La principal competició, la Divisió d'Honor femenina, ha quedat suspesa aquest any. En el seu lloc, la Federació Espanyola farà, amb els mateixos equips, la Copa d'Espanya Iberdrola, en una seu única a Madrid (Vallermoso), però sense ascensos ni descensos; l'equip de l'Avinent té previst ser-hi la primera setmana de setembre.