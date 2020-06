De la pista de terra del 1951 al material sintètic del 1985

? La primera pista d'atletisme al Congost data del 1951 quan encara el Club Atlètic Manresa (CAM) no era una entitat independent com ho és ara. En aquell moment era una secció del CE Manresa (ara només dedicat al futbol). La pista es va construir gràcies a la feina d'aficionats locals a l'atletisme i tenia 300 m de corda, sis carrers i era de terra. El CAM es va constituir el 1955 amb Joan Lladó com a primer president. Set anys després d'aquella pista inicial, la següent es van fer de cendra, coincidint amb la inauguració oficial de l'estadi d'atletisme del Congost (1958). Una altra reforma important va ser el 1972, quan la pista va tenir vuit carrers i era feta de pols de roca barrejada amb sorra; també es van construir unes grades. Va ser el 1985 quan Manresa va disposar d'una de les primeres pistes sintètiques de Catalunya (l'anomenat tartan); es van estrenar amb un míting internacional i amb els campionats d'Espanya juvenils i júniors. La darrera reforma (es va fer la pista nova) data del 2008, ara fa dotze anys.