Quique Setién: «Quan no hi ha resultats, tothom fa punxa, el circ està muntat així»

El migcampista Sergio Busquets, baixa per sanció davant el Celta, i el defensa Sergi Roberto, absent dels tres últims partits per lesió, són les novetats de la llista de convocats que el tècnic del Barça, Quique Setién, va donar per rebre avui l'Atlètic de Madrid al Camp Nou (22 h).

En l'aparició davant dels mitjans de comunicació, l'entrenador va haver de respondre, i molt, respecte a la mala maror que sembla que hi ha instal·lada dins de l'equip. Més que no pas pel partit, vital per continuar amb aspiracions de cara al títol (el Barça té dos punts menys que el Reial Madrid). «Quan no arriben les victòries tothom fa punxa. El circ està muntat així. La relació amb els jugadors és bona, jo no veig cap problema important. No va passar res entre Messi i Sarabia; una indicació... El soroll és cosa vostra. Jo estic al marge. Em centro en el que m'he de centrar, ja sé com funciona. No em desgasto. Els jugadors fan el mateix», va comentar Setién, i va afegir que «em sento igual de fort que quan vaig arribar. Estic fent tot el que puc perquè això vagi bé, guanyem partits i arribin els èxits. Estic convençut que estem fent una bona feina, però sé que les victòries amaguen moltes coses i les derrotes... Hi ha moments i moments. Si guanyes, gaudeix; i aguanta quan perds».

Respecte al rival d'avui i a la importància dels tres punts, Setién va dir que «a l'Atlètic se l'ha d'atacar com el Barça ha fet moltes vegades. És un equip terriblement sòlid, rendibilitza molt els seus gols. Toca tenir molta mobilitat entre línies i estar encertat en l'espai curt; controlant el seu contraatac. És un equip amb futbolistes de molt talent. Si no guanyem davant l'Atlètic, les opcions d'aconseguir el títol es reduiran. Les matemàtiques no eren el meu fort... Nosaltres hem de guanyar tots els nostres partits i el que passi després ja ho veurem».



Intercanvi Arthur-Pjanic

El Barça i la Juventus han arribat a un acord per a un intercanvi de jugadors: Arthur Melo (72 milions) per Miralem Pjanic (60 milions). Els dos jugadors acabaran la temporada als seus clubs actuals.