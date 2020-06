Sandro Rosell: «Intentaré influir en les eleccions del Barça»

L'expresident del Barça Sandro Rosell ha afirmat aquest dimarts que intentarà influir amb la seva «manera de pensar» en les pròximes eleccions per fer del Barça un club «més gran, universal i potent en l'àmbit esportiu». «El nou president hauria d'estar deslligat d'interessos mediàtics i empresarials. Ara mateix no puc dir res sobre Víctor Font perquè no el conec prou, però em preocuparé de saber si té darrere interessos que no siguin estrictament els del club», ha explicat Rosell en una entrevista a Catalunya Ràdio.

L'exdirectiu blaugrana ha comentat que encara no sap a qui votarà en les eleccions, però ha expressat el seu desig que arribi «gent nova» a la junta directiva perquè considera que el temps de Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu i d'ell mateix ja ha passat. «Des del 2003 fins ara han sigut 17 anys espectaculars, amb pujades i baixades, que amb els anys veuràs que se li dona molt més valor del qual se li dona ara. Els catalans no som de donar-li importància al present», ha expressat l'expresident.

L'actualitat blaugrana



Seguint en clau Barça, Rosell ha parlat sobre l'entrenador actual, Quique Setién, i ha negat rotundament que la directiva, que es va reunir amb el tècnic al domicili d'aquest, li hagi donat un ultimàtum sobre el seu futur, tal com es va dir aquest dilluns. «Em sembla que la informació no és correcta. Això que diuen que Setién anirà al carrer, la informació pel que sé no és correcta. No sé qui l'ha tret i d'on», ha dit. Rosell s'ha mostrat molt crític amb la premsa esportiva, qui considera que està publicant informació «sense contrastar» que fa mal al club i permet que els adversaris «es freguin les mans».

«Per què els catalans ens fem mal a nosaltres mateixos? És del gènere tonto. El de Setién és un exemple que no passarà d'aquí perquè suposo que avui sortirà Bartomeu o algú del club a explicar que no és veritat, tot i que tampoc s'ho creuran», ha afegit. Per tancar el tema de la banqueta blaugrana, l'exdirectiu ha opinat sobre la possible arribada de Xavi Hernández, a qui recomana guanyar experiència en altres clubs europeus abans d'aterrar a Can Barça.

«Crec que li aniria bé. El Barça és una trituradora, i aquesta experiència li seria útil. Venir al Barça havent entrenat només a Qatar... Li aniria molt millor si no ho fes. Però això és només un consell, ell ha de fer el que consideri oportú», ha conclòs Rosell.