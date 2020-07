Un Barça gris no sap imposar el seu rol de favorit i veu com se li escapa una nova lliga

La darrera lliga guanyada pel Barça data del 2014. Enguany, amb un equip competitiu era un clar favorit, oimés després de l'eliminació del Reial Madrid en la fase final de la competició, improvisada per la crisi del coronavirus. Els blaugrana, precisament, arribaven a la final (partit únic) després d'una fase prèvia brillant, amb només una derrota, intranscendent en la darrera jornada.

Però anit, a València, el Barça va topar amb una Baskonia que va saber jugar les seves cartes.

El jove base argentí Luca Vildoza, amb una cistella quan quedaven tres segons i amb una gran segona part, es va doctorar en gran a la final de la Lliga Endesa i va conduir el Kirolbet Baskonia al seu quart títol de lliga, això sí, deu anys després, validant novament el mètode de Dusko Ivanovic davant un Barça decebedor que no en va tenir prou amb els 21 punts de Thomas Heurtel.

El títol culmina una temporada absolutament inèdita per l'aturada de tres mesos que ha viscut la lliga per la crisi del coronavirus, i per la fórmula de fase final escollida per acabar-la i per les estrictes mesures sanitàries amb què s'ha disputat.

El duel va arrencar amb els dos equips exhibint fortalesa física i el primer quart va acabar amb un ajustat 16-17. Amb el canvi de quart es van estendre les rotacions i l'equip alabès va perdre definitivament el ritme. Va ser temps suficient perquè set punts seguits de Thomas Heurtel brillessin com no ho haguessin fet altres vegades. Entre tant múscul, el seu bàsquet de saló semblava un altre joc, però resultava refrescant (39-33 al descans). La represa va ser més travada. L'aparició de Vildoza amb dos triples seguits va obligar a començar de nou (41-41, min 24). Es va arribar al final del tercer quart també amb empat, a 51.

La quarta falta de Mirotic només arrencar l'últim quart i un parell d'accions ofensives de Shengelia aprofitant que el montenegrí seguia a la pista van consolidar l'equip basc però de nou va haver d'aparèixer Heurtel. Però un inesperat error del francès i la cinquena del seu company Mirotic van colpejar la moral del Barça (62-62, min 35). La tensió va acabar d'embussar l'enfrontament fins que un triple de Polonara va permetre al Baskonia gestionar millor els darrers segons.