El CE Manresa recupera Noah Baffoe, el seu jugador més emblemàtic

El davanter Noah Baffoe, un dels jugadors més estimats per l'afició del CE Manresa s'ha compromès per defensar la samarreta blanc-i-vermella la temporada que ve. El jugador, de 27 anys, complirà la seva tercera etapa al club on va créixer com a futbolista. Aquesta darrera temporada, Noah ha participat de l'ascens del Girona B a Tercera Divisió, marcant nou gols. Cal recordar que Noah va ser un dels artífec, la campanya anterior, del retorn del CE Manresa a Tercera Divisió anotant 19 gols (màxim golejador de Primera Catalana).





El nou tècnic del CE Manresa, Ferran Costa, té pràcticament definida la plantilla 2020/21 a l'espera de dues darreres incorporacions. Un equip molt renovat respecte al que aquesta passada campanya ha aconseguit de forma brillant la permanència a Tercera Divisió. Així, només cinc futbolistes repetiran: Sergi Solernou (s'està recuperant d'una fissura en un dit del peu), Marc Cuello, Moha Djitte, Izan Checa i el porter Òscar Pulido. Les incorporacions que s'han fet de moment, a banda de Noah Baffoe (Girona B), són les de Nil Pradas (Igualada) , Xavi Toldrà (Almacelles), Franco Nantez (Igualada), Jordi de Sande (Martorell), Aleix Díaz (Manlleu), Álex Sánchez (Viladecans), Eloi Pena (Vilassar), Toni Sureda (Vic), Juan Pablo Amantini (Vilafranca), Juli Serrano (Vilafranca), Marc Vito (Olot), Oriol Valls (juv. Lleida), Xavi Pujo (juvenil) i Joan Castanyer (repescat); també estarà en dinàmica del primer equip Àlex Iglesias, encara en edat juvenil.